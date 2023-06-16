Bill Gates訪華　接待規格比馬斯克更高　兩人行程重點各不同

繼特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）後，微軟創辦人比爾．蓋茨（Bill Gates）6月訪華，16日與中國國家主席習近平會面，獲享的接待規格更高。從公開資料看，馬斯克此行着重談有關電動車的「生意經」，蓋茨更注重於與旗下慈善基金會相關的藥物研發。



兩人會晤哪些官員

蓋茨6月14日抵達北京後，15日會晤北京市長殷勇，但當然更受矚目是16日與中國國家主席習近平見面，同場也有中央外事工作委員會辦公室主任王毅、外長秦剛，此接待規格比馬斯克5月訪華之行更高。

馬斯克5月底訪華時則獲安排會見中國外長秦剛、商務部部長王文濤、工信部部長金壯龍、上海市委書記陳吉寧。路透社6月1日曾引述消息人士指，中國國務院副總理丁薛祥也有會見馬斯克，但中方一直未證實或公布有關消息。

「今年在京會見的首位美國朋友」

除了接待規格更高，習近平與蓋茨會面時，稱對方為老朋友，又指「你是我今年在北京會見的第一位美國朋友。」據內地傳媒金十數據統計，這次是蓋茨第19度訪華，比其他美企商界領袖都要多。

中國國家主席習近平（右）曾在2015年3月28日於海南省博鰲國賓館會見比爾·蓋茨（左）（新華社）

行程重點不同

馬斯克的行程更着重於圍繞電動車業務的「生意經」，他此行會見商務部部長王文濤、工信部部長金壯龍等與經濟有關的部門官員，據中方所指，他與王文濤就中美經貿合作、Tesla在華發展等議題廣泛深入交流。

馬斯克與金壯龍則就新能源汽車和智能網聯汽車發展等交換意見。

這位電動車巨頭行政總裁此行也有與電池製造商寧德時代董事長曾毓群會面，並到訪特斯拉在上海的超級工廠，探訪員工。

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蓋茨則主要圍繞旗下慈善基金會的事務，更多討論藥物研發、全球減貧等，他這次訪華所用的頭銜也與微軟無關，而是用美國比爾及梅琳達·蓋茨基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）聯席主席。

蓋茨14日抵達北京後，15日到訪全球健康藥物研發中心，並發表演講，這中心是由比爾及梅琳達．蓋茨基金會、清華大學和北京市政府共同創立和建設的一個獨立運營、非營利性質的新型藥物研發機構。基金會宣布捐贈5,000萬美元予中心，支持藥物研發。

美國蓋茨基金會聯席主席、微軟創始人比爾·蓋茨（Bill Gates）2023年6月15日在全球健康藥物研發中心發表演講。（蓋茨基金會微博）

他15日與北京市長殷勇見面時，兩人也是討論醫藥健康問題。

蓋茨16日與習近平見面時，同樣也談到相關議題，他表示基金會致力於同中國進一步加強創新、全球減貧、公共衛生、藥物研發、農村農業等領域合作，並將成功經驗和技術向發展中國家推廣。