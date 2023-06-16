蓋茨馬斯克等美企高層相繼訪華　中國：樂見外企在華投資興業

多名外國企業高層相繼訪華，包括微軟（Microsoft）創辦人比爾·蓋茨（Bill Gates）、特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）等。中國外交部6月16日表示，樂見外資企業在華投資興業，深耕中國市場，共享發展機遇。



中國外交部發言人汪文斌16日在例行記者會表示，今年初以來，中國經濟運行延續恢復態勢，中國市場的超強韌性和巨大吸引力持續顯現。

他稱近期一些外國在華商會發布報告顯示，多數受訪的外國企業仍看好中國經濟發展前景，其中超過半數德國企業計劃在未來2年增加對華投資，近6成美國企業對中國經濟復甦持積極態度，86%的英國企業對中國市場長期潛力感到樂觀，超過9成的日本企業計劃擴大或維持在華業務。

汪文斌又表示，中國經濟的大海百舸爭流千帆競，為各國企業提供了廣闊的市場和發展機遇。「同時我們也願繼續為所有國內外的企業在華創新發展，積極營造市場化、法治化、國際化的一流營商環境。我們將堅定不移實行高水平對外開放，敞開大門搞建設，同各國一起合作，實現共贏。」

多位美國企業家先後訪華

在比爾·蓋茨6月訪華前，美國5月也有多位商界著名人士相繼到訪中國，包括美國電動車生產商特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）、摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）、星巴克行政總裁納拉辛漢（Laxman Narasimhan）等，其中蓋茨6月16日更會見中國國家主席習近平。

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馬斯克5月訪華期間會晤中國外長秦剛、工信部部長金壯龍、商務部部長王文濤等人。