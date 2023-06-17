中國駐歐盟大使：中歐已形成強大經濟共生關係

中國駐歐盟使團團長傅聰6月16日在2023年中歐商業高峰論壇期間表示，經過多年發展，中歐已形成強大經濟共生關係，2022年雙邊貿易額達8563億歐元，較上年增長23.1%。



據歐盟中國商會（CCCEU）消息，由該機構主辦的2023年中歐商業高峰論壇當地時間6月16日在布魯塞爾舉行。中國銀行行長劉金、傅聰大使等發表主旨演講，中國駐歐盟使團經商處彭剛公使出席。

傅聰大使出席會議並發表主旨演講，他表示，中歐是多極化世界的兩大力量、兩大市場、兩大文明，中歐關係關乎雙方福祉，關乎全球格局穩定和繁榮，具有全球影響和世界意義，值得雙方努力維護好、發展好。

在當前紛繁複雜的國際形勢下，中歐秉持正確認知、深化開放合作、攜手應對挑戰及時彼此的正確戰略選擇，也符合國際社會的共同期待。中歐已形成強大的經濟共生關係，2022年，中歐雙邊貿易額達8563億歐元，比上年增長23.1%，雙方平均每天貿易額超20億歐元，貿易機構更加優化，鋰電池、新能源車、光伏組件等綠色產品貿易快速增長。2022年，歐洲對華投資121億美元，比上年大幅增長70%；中國對歐投資111億美元，比上年增長21%。 中國駐歐盟使團團長傅聰

傅聰說，企業是中歐合作的主體，中歐經貿合作能夠取得如此成績離不開企業精誠合作與努力。然而，當前不斷變化的複雜形勢也給企業帶來挑戰，加強團結協作才能實現長遠目標。歐盟中國商會作為中資企業在歐大本營，既是廣大企業值得信賴的重要夥伴，更是大家可以施展拳腳的平台。

傅聰稱，過去一年，商會在維護廣大中資企業合法權益、發布旗艦報告、代表中資企業發聲、推動中歐務實合作等方面做了許多有益工作。未來，商會要加強與歐洲本地商協會、重點企業和智庫等的橫向協作，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定，反對以安全之名搞「脫鈎斷鏈」和保護主義，共同反對那些不利於企業發展的限制性、歧視性貿易措施，共同反對經濟問題政治化，共同為在歐經營的各方企業打造更開放、友善、更具發展潛力的營商環境。