中國駐英大使：中英互不干涉　兩國關係才能穩定發展

中國駐英國大使鄭澤光6月14日應邀出席英國筷子俱樂部舉辦的「與大使對話」活動。在現場問答環節，鄭澤光談了到任以來對英國和英中關係的感想。



鄭大使表示，他到倫敦擔任大使已兩年。過去兩年，他在倫敦接觸了不少英國各界人士，也去過外地很多地方，有三點深刻印象：

一是英國各界人士了解中國的願望十分強烈。 比如，目前有13萬英國學生在學習中文。無論他走到哪裏，他都會和學生們交流。他們很渴望了解中國的現實情況以及中國的歷史、文化、哲學。

二是中英合作潛力巨大。 在雙邊、地區和國際層面，在貿易、投資、教育、文化、體育等廣泛領域，雙方可以合作的空間很大，合作可以為兩國人民帶來實實在在的利益。

三是兩國關係的健康穩定發展需要雙方作出更大努力。 中英之間存在一些分歧，這是客觀存在。只有遵循相互尊重、互不干涉內政、平等互利原則，兩國關係才能穩定發展。

鄭大使強調，中國的對英政策是一貫和明確的。中方希望雙方相向而行，在相互尊重、合作共贏基礎上發展建設性的合作關係。英國國內在對華問題上存在一些不同的聲音，有些人在談到中國時永遠不會改變自己的觀點。關鍵的問題是，不能讓這些人綁架中英關係，這對兩國人民和其他國家的人民都非常重要。

鄭大使指出，儘管中英關係存在一些困難和挑戰，但令人欣慰的是，英國社會各界富有務實精神，對中國人民懷有友好情誼，這使他對中英關係充滿信心。近來，中英雙方交往明顯增多，訪問英國的中國代表團接踵而至，訪問中國的英國代表團也絡繹不絕，倫敦金融城市長代表團剛剛結束訪華。中英雙方應鼓勵兩國各界積極交往，拓展各領域互利合作。還有很多事情要做，希望中英各界共同努力。