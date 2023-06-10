辛偉誠稱中俄偷竊知識產權　中國使館：無中生有惡意詆毀

根據中國駐英國大使館消息，當地時間6月9日，中國駐英國使館發言人就英國首相辛偉誠（又譯作蘇納克）涉華錯誤言論答記者問。



被記者問及，6月8日，英國首相辛偉誠在訪問美國時稱，中國和俄羅斯等國偷竊知識產權、濫用技術、操縱關鍵資源時，中國駐英國使館發言人稱，上述涉華言論純屬無中生有、信口雌黃、惡意詆毀。中方予以強烈譴責。

發言人說，中國是世界知識產權的創造大國，也致力於保護知識產權。根據《世界知識產權指標》報告顯示，2021年中國有效專利數量排名全球第一。創新和知識產權絕非英美國家的獨家「專利」，應用知識產權、推動經濟社會進步也不是某些國家獨享的權利。創新和知識產權應該服務於全人類的進步與福祉，而不應淪為個別國家打壓別國發展的工具。

發言人指出，「指責中國所謂『濫用技術』，更是找錯了對象。恰恰是美英不斷泛化國家安全概念，把科技問題政治化、武器化，無理打壓別國科技發展。」

發言人指出，炮製所謂中國「操縱關鍵資源」言論意在阻撓中國與有關國家的合作，完全是政治操弄。中國始終本着平等、互利、共贏原則開展境外資源合作，實現互利互惠、共同發展。中國已是140多個國家的主要貿易夥伴。

發言人強調，中方敦促英國政客尊重事實，不要鸚鵡學舌，不要動輒拿中國說事。那樣，只能損人害己，沒有出路。