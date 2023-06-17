李強18日起訪問德法　媒體關注德國欲對中國「若即若離」什麼玩法

中國外交部6月15日公布，中國國務院總理李強6月18日至23日訪問德國與法國，其中會與德國舉行第七輪中德政府磋商。這是他3月上任以來首次外訪。



中國外交部發言人汪文斌稱，李強應德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）、法國政府邀請，6月18日至23日對德國進行正式訪問，並舉行第七輪中德政府磋商，以及對法國進行正式訪問，並出席新全球融資契約峰會。這是李強上任總理後的首次外訪。

汪文斌6月15日稱，李強總理上任後首訪首站選在德國，充分體現對中德關係的高度重視。

以下是部份外媒對他此行看法：

法國《費加羅報》

該報稱，由於德國本週公布一份視中國為對手的文件，李強的柏林之行可能會出現一些波折。朔爾茨政府14日公布的國家安全戰略中指出，中國「依然是夥伴，但與多次與德國的「利益和價值觀」相悖。

內文稱中德長期以來保持着良好貿易關係，但近一年多來德國的立場有所轉變。德國環境部長更主張對北京採取堅定立場，並就北京在台灣問題以及維吾爾族人的做法指摘。

汪文斌6月15日也稱，從競爭、對手甚至對抗角度看待和發展國際關係，把正常的合作泛安全化、政治化，只會把世界推向分裂對立的漩渦。

美國之音

網站中文版15日以《中國總理李強出訪德法 海外首秀恐迎來警惕目光》為題，稱他這次出訪的時機似乎並不太好。就在中國宣布李強訪問德、法前一天，德國聯邦政府首次發布國家安全戰略。此外，包括德、法在內的西方民主大國一致同意不能在貿易上過度依賴北京，並要對與北京貿易「去風險」。

朔爾茨5月9日稱，隨着中國在與歐盟的競爭中變得愈來愈自信，歐盟應降低與中國關係的風險。他認為歐洲應該減少對中國的依賴，並表示「在中國方面的對抗與競爭已加劇，毫無疑問。」

他稱「歐盟意識到這一進展，並作出相對的回應，我同意馮德萊恩（Ursula von der Leyen，歐盟委員會主席），我們不應以脫鈎為目標，而是聰明地去風險化」

俄羅斯總理米舒斯京（右）2023年5月24日在北京與中國國務院總理李強（左）會面（Reuters）

黎巴嫩廣場電視台

黎巴嫩廣場電視台（Al Mayadeen）英文版15稱，過去7年中國是德國最大貿易夥伴，這表明德國應在道德責任以及國家經濟之間作出平衡。

日本《每日新聞》

該報15日在報道李強此行時指出，北京在中美競爭加劇之際，顯然一直在尋求與歐洲主要國家建立更牢固的關係。