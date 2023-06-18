風暴吹襲巴西南部11死20失蹤

撰文：聯合早報
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巴西南部遭冬季風暴襲擊，截至6月17日已有11人死亡，另有20人失蹤，超過2000人無家可歸。

綜合《紐約時報》和新華社報道，巴西南里奧格蘭德州（Rio Grande do Sul）16日遭冬季風暴襲擊，暴雨和洪水淹沒多地街道，目前有41個城市受災。

同在南部地區的聖卡塔琳娜州（Santa Catarina）也受影響。巴西氣象預測機構的統計顯示，兩州多地24小時內降雨量超過100毫米。

馬基內市（Maquiné）是南里奧格蘭德州受災最嚴重的城市之一，一天內降雨量超過254毫米。數十名被迫離開家園的居民走到避難所尋找食物和乾衣服。

馬基內市已發出山泥傾瀉警告。

據多家電力公司統計，風暴已造成州內近19萬戶斷停。南里奧格蘭德州長萊特（Eduardo Leite）說，民防、消防和軍事部門均已派出救援人員，將優先援助受災最嚴重的社區。

此外，巴西海軍發布公告說，受惡劣天氣影響，一艘載有8名船員的漁船16日在聖卡塔琳娜州海域失去聯絡。海軍、空軍和消防部門已展開搜救工作，但尚未發現失事船舶和人員。

這場風暴由溫帶氣旋造成，氣象機構預測，隨着溫帶氣旋遠離，巴西南部多地天氣短期內將有所好轉，但之後可能會面臨大範圍降溫。

本文獲《聯合早報》授權轉載

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