巴西男耳朵突然劇痛求醫發現是烏蠅產卵 耳道全是蛆
撰文：TVBS新聞網
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巴西有1名男子丹卡提（Valdemir Dencati）日前某天睡覺的時候，突然感覺耳朵出現詭異的劇痛。他驚醒後發現，竟有許多烏蠅（蒼蠅）從他的耳朵裏飛出來。
他嚇得急忙衝至當地的急診室求助，這才得知原來是有蒼蠅侵入他的耳朵產卵，導致他的耳道內皆是蛆，且因為他沒有在醫療系統中註冊登記，故遲遲等不到動手術的機會。
找私人醫生才知蒼蠅曾侵入耳朵產卵 且已開始孵化成蛆（點圖了解更多，慎入）：
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根據《每日星報》報道，丹卡提在當地時間本月4日晚間睡覺的時候，突然因為耳朵傳來陣陣劇痛而驚醒，且發現還有許多詭異的小蟲從耳內飛出來，讓他嚇得衝去住家附近的診所就醫並在完成簡單沖洗後，診所幫他轉診至庫亞巴市立醫院（HMC）接受更詳細的檢查。不過，院方卻因為丹卡提沒有在醫療系統中註冊登記，故拒絕了替他治療、住院。
丹卡提回家後發現，他耳朵的情況不但沒有好轉，反而還有愈來愈的蒼蠅從中飛出，於是他除了前往診所施打靜脈注射藥物外，還找了一名私人醫生，這才得知有隻蒼蠅侵入其耳朵產卵，且這些卵已經開始孵化成了蛆。
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為了省下昂貴的手術費用，他只好回到診所接受無止盡的治療，然而卻等不到動手術的那天。
丹卡提的妻子事後向傳媒爆料，痛批當地的公共醫療制度，感嘆她只能無助地看着這些蟲子不斷地侵蝕丈夫。
不過，隨着事件愈演愈烈，當地公衞相關單位卻駁斥了媒體的說法，強調丹卡提已經接受了手術，且正在醫院持續接受進一步的治療。
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