全球自認最敬業打工仔在哪？日本敬陪末座　香港全球尾二

美國調查機構蓋洛普（Gallup）6月13日發表《2023年全球工作場所狀況報告》（State of the Global Workplace：2023 Report）顯示，2022年在眾多國家或地區中，日本及意大利均只有5%打工仔受訪者自稱敬業。



調查結果顯示，來自全球多地受訪員工中，23%自稱敬業，為紀錄新高。

蓋洛普稱，這意味着自它開始進行這一調查起，2022年是最多員工發現其工作有意義，並感受到與團隊、經理和雇主的聯繫的一年。

報告發現，2022年自稱敬業的受訪者和就業機會都激增，回歸到與疫情大流行前經濟發展增長的歷史趨勢一致。

美國受訪者中有34%自認敬業，在已發展國家名列第一。倘以受訪145個國家或地區的職工計算，自稱敬業員工最多的是西非國家馬里（Mali），為47%。

蓋洛普（Gallup）2023年6月13日發表《2023年全球職場現狀報告》（State of the Global Workplace：2023 Report），南亞為員工敬業率最高地區。（Gallup）

香港全球尾二 WFH非零壓力

值得注意的是，自稱敬業的香港受訪者僅6%，僅比意大利、日本高1個百分點，遠低於在東亞排名第一的蒙古國（38%）。

整體予人工作勤奮印象的日本可能令人有點意外，該國打工仔這個數字連續4年持平，維持墊底。

員工是否主動投入工作，與日常壓力、憤怒與工作場所氣氛有着複雜的關係。來自全球多地受訪的44％員工稱，在工作上承受重大壓力，連續2年處於紀錄高位。香港這個數字為50%，為東亞第二高地區，但低於中國大陸的55%。

包括中國的東亞，以及與美國及加拿大地區都是工作壓力甚大的地方。

東亞的年輕打工仔與遙距辦公者每天承受着極高的壓力——分別為60%和61%——他們是全球工作壓力最大的兩個群體。

來自全球多地的打工仔中，44％受訪者表示在工作上承受重大壓力，連續兩年維持紀錄高點。（Gallup）

「安靜離職」趨勢受矚

蓋洛普的調查也發現，進行「安靜離職」（quiet quitting，或稱無聲辭職或安靜辭職）佔大多數。

調查顯示59%受訪員工正在進行「安靜離職」，意指他們只在上班時間完成基本分內事，不加班、不主動做任何額外事情。18%受訪員工則在「大聲離職」（loud quitting），這以可被理解為像是「打開口牌」一樣，明顯而積極地自工作抽離。

蓋洛普估計，低敬業度導致全球經濟損失約9萬億美元，相當於全球GDP的9%。

他們最想要什麼

當受訪員工被問及什麼能讓他們在工作感覺更好——大多數人甚至沒提到薪水或福利。自主性、明確的目標以及受到讚賞和認可等因素，對他們來說最為重要。