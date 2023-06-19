或重創SHEIN拼多多Temu等中企　美國會提案取消中俄小額包裹免稅

美國國會兩黨於上周四（15日）提出法案，計劃終止對來自中國及俄羅斯的小額包裹的免稅待遇。若法案通過，預期將對包括SHEIN和拼多多海外版Temu等多家中國大型電子商務公司造成巨大衝擊。



2016年以來，企業向美國進口的800美元以內的貨品可通過「小額豁免」（de minimis rule）政策來豁免關稅，批評者認為該制度給一些外國電商企業提供優勢，造成不公平。

新法案則旨在禁止中國和俄羅斯等被認為是「非市場經濟」的國家使用這項規定，並要求美國海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）針對所有低於800美元的貨物收集更多貨品信息，包括描述、原產國以及託運人和進口商的身份。

中國快時尚電商品牌Shein、電商網站拼多多旗下的Temu一直為「小額豁免」制度的受益者。前者通過極低的價格（如售價11美元的裙子、6美元的比基尼等）在美國消費者之間迅速獲得人氣。

聯邦政府4月份發布的一份簡報稱，這些公司藉此來規避關稅、並進口非法商品，如涉及強制新疆維吾爾勞工生產的產品。

法案的發起者之一、來自俄亥俄州（Ohio）的民主黨眾議員Earl Blumenauer指，雖然法案沒有指名道姓的提出公司名字，但Shein「可能是最明顯地利用了低額豁免漏洞的公司」，並表示由於該法案針對一個非常狹窄的範疇，認為獲得兩黨支持的概率很高。去年，另一項類似的法案沒有在國會通過。