瑞典媒體：國會報告稱不排除遭俄羅斯軍事襲擊

消息人士透露，瑞典國會國防委員會在一份報告中說，不能排除俄羅斯對瑞典發動軍事襲擊的可能性。



路透社報道，這份報告會在星期一（6月19日）發布。

瑞典電視台（SVT）星期天（18日）引述參與撰寫報告的人士說，雖然俄羅斯地面部隊仍忙於應對烏克蘭境內的戰鬥，但不能排除俄羅斯對瑞典發動其他類型軍事襲擊的可能性。

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，瑞典一直努力加強防禦。2022年5月，瑞典與芬蘭還一起申請加入北約（NATO）。芬蘭已在2023年3月正式成為北約的第31個成員國，但瑞典的申請仍未通過。

SVT引述瑞典國會國防委員會報告說：「俄羅斯已進一步降低動用武力的門檻，並表現出較高的政治和軍事風險偏好。俄羅斯以空軍、海軍、遠程武器或核武器，對瑞典開展行動的能力是綽綽有餘的。」

瑞典國會國防委員會主席未立即回應對SVT報道的置評請求。

SVT說，瑞典國會國防委員會這份報告，是以北約成員資格的新防禦主義為基礎。瑞典此前是採納與其他北歐國家和歐盟合作的防禦主義。

按照北約規程，北約必須在所有成員國「一致同意」的前提下才能吸納新成員。目前土耳其和匈牙利尚未正式核准瑞典加入北約。土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）指責瑞典為恐怖分子提供庇護。

本文獲《聯合早報》授權轉載

