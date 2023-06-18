烏克蘭派機師接受駕駛F-16訓練　普京警告北約或捲入戰爭

烏克蘭6月16日表示，計劃派遣數十名戰鬥機機師接受美國製F-16戰機駕駛訓練。俄羅斯表示，已就供烏戰機可能攜帶核武，在聯合國安理會提出外交照會，總統普京（Vladimir Putin）警告北約，若向烏克蘭提供F-16，或會進一步讓北約捲入戰爭。



烏克蘭空軍發言人伊格納特（Yuriy Ihnat）16日稱，正盡一切努力，儘早派遣戰鬥機機師接受F-16駕駛訓練。他指出，獲選機師均有戰鬥經驗，實屬「再培訓」。

路透社12日引述荷蘭防長奧隆格倫（Kajsa Ollongren）稱，訓練最早或在2023年夏季開始，目標在6個月內全面運作，但未決定是否向烏方請求提供F-16戰機。訓練地點或定在擁有飛行模擬器的丹麥。

圖為2023年6月9日，荷蘭沃爾克爾空軍基地（Volkel Air Base）一架F-16戰機。（Reuters）

俄羅斯：倘移交將作軍事回應

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）16日稱，俄方已在聯合國安理會「核五」小組（美國、英國、法國、中國、俄羅斯）內，就供烏F-16戰機或攜帶核武提出「非常嚴重的外交照會」，又指若F-16現身俄羅斯上空，俄方將作出軍事技術回應。

普京同日表示，若烏克蘭一再請求的西方戰機部署在境外基地、用於敵對行動，俄方將不得不考慮銷毀它們的地點、方式，警告北約若向烏克蘭移交F-16，有進一步讓北約捲入戰爭的「嚴重危險」。