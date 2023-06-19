布林肯：與習近平達成共識　未來幾周有更多高級官員訪華

國家主席習近平結束與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）的會面，歷時35分鐘。布林肯後前往駐北京大使館召開記者會，說明雙方就穩定兩國關係達成共識，美國預計未來幾周會有更多高級官員訪問中國。



布林肯表示他向習近平提到，美國總統拜登（Joe Biden）認為華府和北京有義務處理好雙方的關係，而美國正致力如此。他表示與習近平展開了一場重要的對話，並感謝中方作為東道主的熱情款待。

布林肯表示他重申了美國長期以來的一個中國政策，強調兩國進行軍事間的溝通絕對重要，但暫時中方未有表明願意雙方在軍事層面接觸，布林肯稱美方將繼續努力推進。

布林肯指他在會上表明美國會繼續捍衛自身利益，又稱美國十分了解中國構成的挑戰，但強調美國並非經濟圍堵中國。

布林肯重申中國為烏克蘭的和平發揮了建設性作用，又稱雙方就穩定兩國關係達成共識，美國預計未來幾周會有更多高級官員訪問中國，美國將會貿中方研究增加來往與中國的直航航班，同時歡迎中方官員訪問美國。

總結這次會面，布林肯稱他已經達成了全部已設的目標，指出通過這次訪問讓兩國能夠回到更開放的中美溝通管道，同時強調進展需要時間，不是一次訪問就能達成的產物，他希望並期待兩國將會有更好的溝通。