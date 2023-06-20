新西蘭3中餐廳受襲4傷　華人漢斧砍顧客　咒罵狂追過程如恐怖片

新西蘭廣播電台（RNZ）6月20日稱，奧克蘭市郊奧爾巴尼（Albany）科林西恩（Corinthian Drive）一個商場6月19日晚約9時發生連環襲擊案，一名手持斧頭和棍桿的男子在奧克蘭北岸的三間中國餐館施襲，導致3人受傷。



警方發言人表示，24歲疑兇已當場被捕，定於翌日上午在法院出庭。他被控蓄意傷人罪，最高可判處14年監禁，但可能會被加控其他罪名。

出事餐廳包括「張亮麻辣燙」（Zhang Liang Malatang）、Yue’s Dumpling Kitchen 及Maya Hotpot。

當時在Maya Hotpot聚會聊天的一批人說，當疑犯進入餐廳時，以外套包着斧頭。其中一名女子說，他走進來是予人感覺就是一個普通人，看來冷靜。她說，當他發動攻擊時其神態舉止有變，他開始用中文咒罵。

他們認為自己會被襲擊，因為他們坐得最近門口。他們說，後來才知道，疑兇到另外兩間餐廳施襲。

他們當中有一人受傷送院，另一人則說，因能擋住疑兇一下襲擊，才避過受傷的命運。

我很震驚。當我意識到發生了什麼時，才知道他試圖以我為目標。 我用手擋住了他的斧頭。 他還試圖向我的頭砍去——所以我用手擋住斧頭。 他還追着我和我的朋友，追到跑出餐廳外。 當他（疑兇）發現無法捉到我們，便轉身走另一餐廳進行襲擊。 受害者之一

身在受襲餐廳的一名女顧客表示，看到疑犯拿着用布包着的東西進店，打開包裹後有一把斧頭、一根棒子及其他東西。對方拿着斧頭衝向她的朋友，店內所有人都站了起來，有人大喊： 「你要做什麼，你為什麼要這樣做？」但無法阻止疑犯行兇。

警方表示，疑犯是當場被捕，當時他正與餐廳顧客對峙，暫時未知其行兇動機。

1news引述北岸區域法院稱，疑犯是中國籍人士。

此外1news引述北岸市醫院稱，3名傷者中2人情況穩定，一人輕傷。同案另一名傷者被送往奧克蘭市醫院。