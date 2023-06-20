布林肯訪華被降格接待？美媒關注「無紅地氈」等3細節：精心策劃

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪華，6月19日會晤中國國家主席習近平，是否「降格接待」引起議論。美國輿論也關注3個細節，包括飛機抵埗時不獲高級官員或紅地毯接待、與習近平見面時的座位安排方式跟昔日不同，以及直至最後45分鐘才正式確認習近平會晤布林肯，美媒認為此表明安排是如何「精心策劃」。



布林肯這次訪華備受矚目，早在他抵埗北京時，《華盛頓郵報》專欄作家羅金（Josh Rogin）便發推文指，在機場接待布林肯的中方人士為低層官員，「可能是北京羞辱布林肯計劃的開始，希望不是。」在場接機的中方官員為中國外交部北美大洋洲司司長楊濤。

另有美媒如《新聞周刊》則留意到，中方沒有用紅地氈或安排人群、表演隊伍來迎接布林肯。

美國務卿布林肯（背向鏡頭者）2023年6月18日抵達中國北京後，與在場接機的中國外交部北美大洋洲司司長楊濤（中）會面。美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）（左）也到場接機。（Reuters）

《華盛頓郵報》指，中國領導人會見來訪的美國國務卿已屬慣例，但這次布林肯與習近平的會面，一直到兩人實際見面握手前的45分鐘才正式確認宣布，文章稱這表明了此行安排是如何「精心策劃」。

布林肯會晤習近平時的座位安排方式也成為討論話題，與習近平數日前會見微軟（Microsoft）創辦人比爾·蓋茨（Bill Gates）或2018年會見時任美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）時的雙方「並排而坐」不同，這次是習近平居中而坐，布林肯偏坐一側，也較往日「有距離得多」。

彭博社（Bloomberg）則認為，布林肯這次訪華已達到有可能獲得的最好結果，即未來中美有更多會談。