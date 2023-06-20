布林肯訪中兩天三會　有刀光劍影　也有温暖場景

布林肯結束了兩天的訪中行程，在此期間中方共安排了三場會談，其中第一場是和中國國務委員兼外長秦剛的對等會談，第二場是與中國外事部門最高級別官員王毅會談，第三場最引人關注，也最有看點，是和中方最高領導人習近平會談。

仔細分析前兩場會談官方發布的通稿，能感覺到明顯的炮轟火藥味，用外交語言說就是「坦誠而深入」。

比如，第一場會談中，秦剛表示「當前，中美關係處在建交以來的最低谷，這不符合兩國人民根本利益，也不符合國際社會共同期待。」「中方致力於構建穩定、可預期、建設性的中美關係。希望美方秉持客觀理性的對華認知，與中方相向而行，維護好中美關係的政治基礎，冷靜、專業、理性處理意外偶發事件。」

在台灣問題上，秦剛表示，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係最重大的問題，也是最突出的風險，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，將不支持「台獨」的承諾真正落到實處。」

布林肯訪華：美國國務卿布林肯2023年6月18日抵達中國北京，展開2天訪華之旅。圖為布林肯18日下午與中國國務委員兼外交部長秦剛會面，地點為北京釣魚台國賓館。（Reuters）

第二場會談中，王毅說，「國務卿先生此次北京之行正值中美關係處在一個關鍵節點，需要就對話還是對抗、合作還是衝突作出選擇。歷史總要向前發展，中美關係終究也要向前發展。開歷史倒車沒有出路，推倒重來更不可取。我們要以對人民、對歷史、對世界負責的態度，扭轉中美關係螺旋式下滑，推動重回健康穩定軌道，共同找到中美在新時期的正確相處之道。」

王毅還強調，「中美關係陷入低谷，根源在於美方抱持錯誤的對華認知，導致錯誤的對華政策。中美關係歷經波折，美方有必要深刻反思，同中方一道，共同管控分歧、避免戰略意外。」

要求美方停止炒作「中國威脅論」，取消對華非法單邊制裁，放棄對中國科技發展打壓，不得肆意干涉中國的內政。

在台灣問題上，王毅表示「在這個問題上，中國沒有任何妥協退讓的餘地。美方必須真正堅持中美三個聯合公報確定的一個中國原則，尊重中國主權和領土完整，明確反對台獨。」

2023年6月19日上午，王毅在位於北京的釣魚台國賓館會見來訪的美國務卿布林肯（Antony Blinken）。（Reuters）

認真揣摩一下不難發現，這些都是很硬的硬話，是中美鬥爭的一面。

到了第三場會晤，中方表述明顯不一樣了。筆者把習近平的原話着錄如下，揣摩一下這種感覺：

第一段：「世界在發展，時代在變化。世界需要總體穩定的中美關係，中美兩國能否正確相處事關人類前途命運。寬廣的地球完全容得下中美各自發展、共同繁榮。中國人民和美國人民一樣，都是自尊自信自強的人民，都擁有追求美好生活的權利，兩國之間存在的共同利益應該得到重視，各自取得成功對彼此都是機遇而非威脅。當前，國際社會普遍對中美關係現狀感到擔憂，不希望看到兩國衝突對抗，不願在中美之間選邊站隊，期盼中美和平共處、友好合作。兩國應該本着對歷史、對人民、對世界負責的態度，處理好中美關係，為全球和平與發展作出貢獻，為變亂交織的世界注入穩定性、確定性、建設性。」

第二段：「大國競爭不符合時代潮流，更解決不了美國自身的問題和世界面臨的挑戰。中國尊重美國的利益，不會去挑戰和取代美國。同樣，美國也要尊重中國，不要損害中國的正當權益。任何一方都不能按照自己的意願塑造對方，更不能剝奪對方正當發展權利。中方始終希望中美關係能夠健康穩定，相信兩個大國能夠排除萬難，找到相互尊重、和平共處、合作共贏的正確相處之道。希望美方採取理性務實態度，同中方相向而行，共同努力，堅持我同拜登總統巴厘島會晤達成的共識，把有關積極表態落實到行動上，讓中美關係穩下來、好起來。」

中國國家主席習近平（在長桌最前方就座者）2023年6月19日在北京人民大會堂會見美國務卿布林肯（Antony Blinken，左六）及其他美方代表。（Reuters）

通過對比可以發現，第一、二場會談中的刀光劍影沒有，對美方的批評也沒有。習近平兩段講話高屋建瓴，立意高遠，都是從戰略高度、從中美兩國及兩國人民利益、世界和平與人類共同命運、以及歷史的角度來闡釋處理好中美關係的重要性。

比如，講話肯定「中國人民和美國人民一樣，都是自尊自信自強的人民，都擁有追求美好生活的權利」；為消除美國疑慮，講話明確表示「中國尊重美國的利益，不會去挑戰和取代美國」。

一些用語，甚至對布林肯與美國採取了鼓勵的態度，如「中方始終希望中美關係能夠健康穩定，相信兩個大國能夠排除萬難，找到相互尊重、和平共處、合作共贏的正確相處之道。」

第三場會談還有兩個細節特別有意思：一個是雙方的座次安排，和之前中國領導人會見時分賓主並排坐沙發不同，這次布林肯訪華習近平端坐主席位置，左右兩手下方分別是中美雙方外交團隊，美國國務卿訪華是第一次這樣安排。

另一個是荷花出現在中美會談現場。「荷」與「和」、「合」同音，這個安排的意思實在太明顯了，中美「和為貴、合為貴」，中國期待中美兩國能和平共處、合作共贏的意願不言而喻。