莫迪起程國事訪問美國將晤拜登　另將會見Elon Musk

印度總理莫迪（Narendra Modi）上任以來首次對美國事訪問，6月20日啟程，期間將與美國總統拜登（Joe Biden）會面。屆時將有專為莫迪而設、在白宮南草坪舉行的歡迎儀式，以及國宴款待等。



莫迪另將與拜登共進私人家庭晚宴。他亦將同美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）、國務卿布林肯（Antony Blinken）共進晚餐。

莫迪將在國會向兩院議員發表演說，這是罕有給予來訪外國領導人的榮譽。

莫迪上任總理後，幾乎每年都訪美，最近一次是2021年9月的3天的訪問行程。但他是次訪問是應美國總統邀請進行的，接待規格與級別都是最高的。

對上一次有同類情況，已是2009年11月印度時任總理是辛格（Manmohan Singh）訪美。

莫迪也是拜登上任後，迄今第三位獲如此高規格接待的外國家領導人。

亞洲新聞國際通訊社（ANI）20日稱，莫迪訪美期間，亦會與特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）會面。

路透社20日稱，預料此行將令印度取得華府少有與非盟國分享的關鍵技術，加強兩國聯繫。