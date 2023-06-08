沙利文下週赴印度　為莫迪訪美作最後準備

美國白宮6月7日宣布，白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）下週將到訪印度，為印度總理莫迪（Narendra Modi）本月稍後時間對美國的國事訪問作最後準備。



美國正致力強化與印度關係，包括軍事和工業聯繫，期望藉此制衡中國，儘管兩國對如何應對俄烏戰事存在分歧。

美方官員表示，莫迪此行為美國總統拜登（Joe Biden）提供機會，以確認美印建立全球最緊密夥伴關係的願景，關鍵場合包括6月22日的白宮晚宴。沙利文此行印度將事先討論多項內容，以確保雙方朝著正確方向前進。

去年5月，拜登和莫迪宣布了一項雙邊「關鍵與新興技術倡議」（iCET），承諾兩國政府合作開發人工智能（AI）、半導體芯片、量子計算等先進技術，尤其是在國防領域。

路透社上月報道，作為該倡議的一部份，拜登政府準備簽署一項協議，允許通用電氣（General Electric）為印度軍用飛機生產噴氣引擎。美方官員7日表示，相關安排已取得良好進展，預計很快將通知國會落實。

印度是全球最大的武器進口國，近一半軍用物資依賴俄羅斯，美國一直期望提升與印度的國防合作，並尋求印方在烏克蘭戰爭中向俄羅斯施壓。