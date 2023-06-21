特朗普涉機密文件案　佛羅里達州法院暫定8月14日審理

美國前總統特朗普（Donald Trump）被控不當處理機密文化及妨礙司法公正案件，佛羅里達州法院文件6月20日顯示，法官卡農（Aileen Cannon）暫定案件在8月14日審理。



路透社報道，假如開庭日期不變，將與8月23日的共和黨首場總統候選人辯論相距9天，不過有法律專定認為，由於案件涉及高度機密文件、特朗普法律團隊挑戰政府預審前動議的程度、法官處理日程等，都可能導致審訊日期受影響。

而在19日，佛羅里達州聯邦法官萊因哈特（Bruce Reinhart）下令特朗普的辯護律師禁止向傳媒或公眾披露與官司相關的證據，以及限制他們接觸這些材料的條件。

卡農早前曾指示特朗普的律師團隊根據《機密信息程序法》（Classified Information Procedures Act，CIPA），申請安全許可以接觸相關證據。不過政府通常都會根據CIPA向法院提出動議，控辯雙方因此會討論審前時間表，惟在這宗案件中，雙方都仍未開始討論。

特朗普面對37項控罪，他15日現身邁阿密法院時，否認所有指控；而司法部特別檢察官史密斯（Jack Smith）則承諾會加快審訊程序。