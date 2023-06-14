特朗普涉機密文件案　「速戰速決」半年內有結果？

美國前總統特朗普（Donald Trump）涉不當處理機密文件案，遭起訴37項罪名，他6月13日現身法院否認控罪。據美媒14日稱，此案由有「火箭法庭」（rocket docket）之稱的南佛羅里達州聯邦法院處理，專家認為有望在半年內解決。



美國廣播公司（ABC）14日報道，這是特朗普2個月內第2次現身法院，他之前因面臨34項與偽造商業紀錄相關的指控，4月初曾到紐約曼哈頓刑事法院，但預計明年才會開審。

特朗普如今面對的涉不當處理機密文件案，則由佛羅里達州邁阿密市的聯邦法院處理，報道指，當地法院以堅持快速審判著稱，可能會迅速得到結果，也意味對他再次競選總統或面對的其他調查有持久的影響。

在特朗普否認控罪後，下一步是律師有機會審查起訴書提出的指控，並就此案提動議，包括尋求撤銷指控或排除證據。

目前未知審訊日期，但法律專家認為可能很快開始，佛羅里達州南部地區前聯邦檢察官諾金（Walter Norkin）表示「你能預計一個刑事案可以在起訴書發出後的6個月內得到解決。」

他稱佛羅里達州南部地區的法官非常嚴格地遵守「快速審判」，除了少數例外情況，會要求在70天內進行審判或定罪。