拜登稱習近平獨裁者　重提氣球風波「他不知情且非常尷尬」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）結束訪華行程後，總統拜登（Joe Biden）6月20日出席活動時形容中國國家主席習近平為獨裁者（Dictator），不過他又指習近平對中國氣球2月飛入美國上空一事不知情，並為此感到非常尷尬。



拜登20日在加州（California）出席籌款活動時指，習近平對中國氣球飛入美國領空一事不知情：「當我（下令）擊落裝有兩大箱間諜設備的氣球，習近平之所以非常不安，是因為他不知道它在那裏。」

他指：「這對獨裁者而言非常尷尬，（因為）他們不知道發生了什麼。它（氣球）不應飛到所在位置，它偏離了航道。」

《紐約時報》指，一些美國官員對總統在公開場合討論這些敏感資料感到驚訝，但也有一名官員以匿名方式透露，拜登的言論準確反映美國政府的私下評估。

拜登20日又表示，習近平一直對美國、澳洲、印度與日本組成的四方安全對話（QUAD）感到憂慮，自己曾告訴對方，美國並非嘗試以此圍堵中國，「他（習近平）打電話給我，告訴我不要這樣做，因這會讓他陷入困境。我說，我們做的所有事 —— 我們不是想包圍你們，我們只是想確保空中和海上航線的國際規則保持開放。」

他並指中國經濟存在困難，報道指他試圖以此平息美國人對中國經濟崛起的憂慮，他稱「不用擔心中國……我是認真的，中國是真實——真實存在經濟困難。」