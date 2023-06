拜登稱「習布會」讓中美關係取得進展　走在正確的道路

美國總統拜登(Joe Biden)6月19日表示,他認為中美關係正走在正確的道路上(We’re on the right trail.),並認為國務卿布林肯(Antony Blinken)此行北京為中美關係取得進展。



當拜登被白宮新聞記者團問及是否認為美中關係已取得進展時,他回答說,「我的想法不是這樣。你們不該這麼問。你們應該問的是,這次訪問取得了多少進展。」

拜登說:「不僅我認為,而且大家自己也知道已取得了進展。」

他稱布林肯在北京做得非常好,中美走在正確的道路上。他稱讚布林肯表現出色。

拜登上週末對記者說,他希望能在未來數月內與中國國家主席習近平會面。美國白宮發言人讓-皮埃爾(Karine Jean-Pierre)6月19日稱目前未有拜登與習近平再次會面的時間。

她稱美國務卿布林肯此行訪問北京,與習近平和其他中國官員進行了建設性對話,為中美關係向前邁出良好一步。

讓-皮埃爾指出,布林肯在為期兩天的訪問中,向中方強調了保持溝通渠道暢通的重要性,並強調美國將繼續利用外交途徑,提出關切議題並尋求與中國的合作。她又表示,