鐵達尼號觀光潛艇失蹤︱美媒援引政府文件：水底搜救探測到敲擊聲

美國有線新聞網絡（CNN）6月20日引述政府內部備忘錄稱，正在搜尋失蹤小型潛艇的搜救團隊，在水下搜索時曾聽到敲擊聲響。



根據華府內部的一份搜索備忘錄，聲納20日在北大西洋水下搜救潛艇，它2天前下潛至鐵達尼號（又譯泰坦尼克號）殘骸時失蹤。

美媒獲得的備忘錄顯示，尚不清楚20日聽到敲擊聲的時間或持續多久。晚上發送的更新表明聽到了更多的聲音，但沒被描述為「砰砰」聲。

更新資料寫道：「聽到了額外的聲音反饋，這將有助於引導地面的機器，並表明仍有找到倖存者希望。」

更新資料顯示，一架加拿大P3飛機還在水中找到了一個白色矩形物體，但根據該更新，另一艘準備調查的船隻，已被改派前往研究聲音反饋。

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這艘載着5人探索鐵達尼號沉船遺址的潛艇已失蹤逾3天，只餘下32小時的氧氣供應，搜救工作轉到北大西洋水下進行。

彭博社報道，美國海岸警衛隊（USCG）和加拿大聯合救援隊已到達出事海域，法國也派出一艘配備水下機械人的研究船趕往現場，水下機械人可深入海底4,000米，足以到達潛艇的下沉位置。

美國海岸警衛隊隊長弗雷德里克（Jamie Frederick）6月20日）在波士頓舉行的新聞發布會上說，搜救工作「非常複雜」，並誓言將「傾盡全力確保救援設備盡快到達現場」。

一艘載人探索觀光鐵達尼號殘骸的觀光潛艇2023年6月19日失去聯絡，英加海岸防衛隊正在緊急搜索。（actionaviationchairman IG）

失蹤的「泰坦」號（Titan）潛艇可潛至水下4,000米，是美國私人海底勘探公司海洋之門探險（OceanGate Expeditions）所有，最多可承載5人。

潛艇失蹤地點距離加拿大東部紐芬蘭與拉布拉多省（Newfoundland and Labrador）海岸約370公里。鐵達尼號沉船遺址位於紐芬蘭海岸外約600公里處、深3,800米的海底。

5名失蹤者包括58歲英國富豪哈丁（Hamish Harding），他是航空業公司Action Aviation創辦人，也是知名冒險家，持有3項健力士世界紀錄。

英國富豪哈定（Hamish Harding）搭觀光潛艇出發時的照片。（IG／actionaviation）

巴基斯坦商人達烏德（Shahzada Dawood）的家人在一份聲明中確認，他和19歲的兒子蘇萊曼（Suleman）也在潛艇上。48歲的達烏德是巴基斯坦最大集團之一EnGro Corporation的副董事長。

圖為失蹤的蘇萊曼（Suleman Dawood，左）與父親巴基斯坦商人達烏德（Shahzada Dawood，右）合照。（Reuters）

據媒體報道，有「鐵達尼先生」之稱的法國潛水家納爾若萊（Paul-Henri Nargeolet），以及海洋之門探險公司（OceanGate Expeditions）創辦人兼行政總裁呂什（Stockton Rush）也在泰坦號上。納吉奧萊是法國海軍前指揮官，於1987年領導鐵達尼號的首次打撈探險任務，目前在擁有鐵達尼號殘骸所有權的公司擔任水下研究部門主管。

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