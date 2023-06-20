鐵達尼觀光潛艇失蹤　英億萬富豪疑座上客　行程費25萬美元

赴海底觀賞鐵達尼號（Titanic）殘骸的觀光潛艇，在加拿大對出的大西洋失蹤。負責經營行程的深海探險公司OceanGate Expeditions，尚未證實潛艇載有多少人。不過， 英國億萬富翁哈丁（Hamish Harding）料身在潛艇上。



59歲的哈丁是著名商人、探險家及機師，他是總部位於杜拜的飛機公司Action Aviation的主席。其家人指他身在潛艇上，其繼子一度在facebook上寫道，哈丁在潛艇上失蹤，呼籲各界為他祈禱。不過，其繼子隨後刪除了帖子，理由是尊重家人的隱私。

▼相信屬於哈丁的Twitter上，也有他參加OceanGate 行程的帖子，發出日期為6月17日。

▼其公司翌日也發帖，指哈丁已乘上潛艇，並上載他出海時的照片。

據指出，OceanGate 所用的潛艇一般可搭載5人，通常包括1名駕駛員、3名付費乘客及1名解說員，但暫時未清楚艇上確實人數。今次是該公司今年來第5次同類觀光旅程，由上周開始，預計周四結束，乘客需每人支付25萬美元。

哈丁經常參加探險活動，個人擁有3項健力士世界紀錄。其中在2019年7月，他駕駛卡塔爾灣流G650ER商務飛機，以46小時39分38秒完成飛越地球南北極41,000公里行程，創下環繞地球兩極最快紀錄。

去年6月，美國太空旅遊公司「藍色起源」（Blue Origin）發射火箭，把6名乘客送上太空，哈丁也是其中一名座上客。