拜登：必須解決AI對國家安全及經濟風險

美國總統拜登（Joe Biden）說，人工智能（AI）對國家安全和經濟構成的風險必須得到解決，他將在這方面尋求專家的建議。



路透社報道，拜登星期二（6月20日）在加州三藩市的一場活動中說，「我的政府致力於在保護私隱的同時，維護美國人的權利和安全，解決偏見和錯誤訊息，確保AI系統安全才推出市場。」

拜登會見了一組公民社會領袖和倡導者，與他們討論AI技術。這些人曾批評過大型科技公司的影響力。

拜登說：「我想直接聽取專家的意見。」

圖為美國總統拜登（Joe Biden）2023年6月20日在加州出席人工智能（AI）活動。（Reuters）

一些國家的政府正在考慮如何降低AI新興技術帶來的風險，在美國人工智能研發公司OpenAI發布ChatGPT後，近幾個月來，AI技術成為了投資者和消費者的寵兒。

拜登星期二會見的人包括人文技術中心（Center for Humane Technology）執行主任哈里斯（Tristan Harris）、演算法正義聯盟（Algorithmic Justice League，暫譯）創始人布奧拉姆維尼（Joy Buolamwini）和史丹福大學（Stanford University）教授賴克（Rob Reich）。

全球監管機構一直在努力制定管理生成式AI使用的規則，這項技術可以創建文本和圖像，影響力已能與互聯網分庭抗禮。

拜登最近還與其他世界領導人討論了AI問題，包括英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）。英國政府2023年晚些時候將舉行首個AI安全全球峰會。預計拜登將與到美國訪問的印度總理莫迪（Narendra Modi）討論這一議題。

歐盟議員上週同意修改歐盟委員會提出的AI規則草案，旨在為從自動化工廠、自動駕駛汽車、聊天機械人等各種AI技術制定一套全球標準。

本文獲《聯合早報》授權轉載

