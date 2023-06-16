蓋茨晤習近平談全球發展挑戰　傳習稱歡迎美企把AI科技帶到中國

中國國家主席習近平6月16日在北京會見微軟（Microsoft）創辦人、美國比爾及梅琳達·蓋茨基金會聯席主席比爾·蓋茨（Bill Gates）。蓋茨網上發文指，兩人談到全球健康和發展挑戰。路透社引述2名知情人士稱，兩人也討論人工智能（AI）在全球崛起，習近平表示歡迎包括微軟在內的美企將人工智能科技帶到中國。



路透社16日稱，其中一名知情人士指，習近平與蓋茨討論微軟在中國的業務發展。

中國政府網站公布習近平與蓋茨會面的內容中，並沒提及上述關於AI的言論。據中方指，習近平在會面表示中方願同世界各國開展廣泛科技創新合作，積極參與並推動應對氣候變化、抗擊疫情、公共衛生等全球挑戰，願同比爾及梅琳達·蓋茨基金會繼續加強相關領域合作，並向其他發展中國家提供力所能及的支持和幫助。

蓋茨：討論全球健康和發展挑戰

蓋茨16日也在網上發表文章講述中國之旅的文章，當中也沒提及有關AI的內容。

他發文稱，自己剛剛與習近平會面，討論應對全球健康和發展挑戰的重要，以及中國如何在實現世界人民進步方面發揮作用。

他也談到這是自己4年來首次訪華，行程亮點之一是前往全球健康藥物研發中心（GHDDI），也參觀中國的國家作物種質資源庫。

在這趟行程後，他會訪問西非。