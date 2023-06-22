日本鹿兒島奄美大島山泥傾瀉　300多人被困村內

日本鹿兒島縣奄美大島連日大雨，部份地區24小時累積雨量，幾乎等於往年整個6月雨量，並造成山泥傾瀉，6個村落共365人因對外道路中斷暫時受困。



日本傳媒報道，當地從週二（20日）起持續大雨，其中在古仁屋地區，到21日上午10時前的24個小時，累積雨量達392毫米，逼近當地往年整個6月的雨量。

大雨為奄美大島多處帶來災情。其中包括宇檢村在內，有6個偏僻村莊只有2條對外道路，但21日上午7時30分開始，山泥傾瀉導致2條路無法通行。21日下午2時30分左右，部份路段恢復，但從傍晚開始，再次發生山泥傾瀉，6個村莊估計共365人再次被困。據宇檢村公所稱，山泥傾瀉導致該村停電，擔心道路無法短期內恢復，影響居民求醫。

另外，奄美市有近70戶因大雨水浸，另有4,000多戶停水。截至21日上午11時，當地政府已針對奄美市等地735個家戶共1,193人，發布警戒等級次高的「避難指示」。此外，鹿兒島縣政府已成立災害警戒本部。

日本氣象廳表示，截至21日下午2時，當地24小時降雨量達到405毫米，預計奄美大島附近今天仍有大雨，當地民眾需保持高度警戒。