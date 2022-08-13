鹿兒島人面對櫻島火山爆發超淡定成meme素材　天災下生活無有怕？

日本九州鹿兒島的櫻島在7月24日傍晚火山噴發，日本氣象廳隨之發布最高等級的避難警報，提醒民眾盡快撤離。雖然櫻島是第一次警報等級達到需要避難的5級，櫻島民眾卻意外淡定，今天就讓我們一起來看看有關Twitter與鄉民的反應吧！



鹿兒島不平靜傳火山爆發

日本九州鹿兒島櫻島火山於7月24日傍晚大規模噴發，日本氣象廳將火山警戒等級從禁止入山的3級，升至需要避難的5級。這是自2015年5月鹿兒島的口永良部島火山爆發以來，第二次出現最高等級的避難警報，也是當局首度對櫻島發布5級警報。發布警報後，鹿兒島市的有村町與古里町撤離了居民33戶共51人。

根據日本經濟新聞的報導，火山爆發雖然降下了大量的火山灰，但並沒有明顯的異狀。當地居民則在受訪時表示，由於櫻島從事觀光的人相當多，希望能盡快恢復平靜。

不過，由於25日早上又再次有火山噴發的情形，氣象局已經派員進行當地調查，正密切留意狀況。當地的避難民眾則有許多人希望能先返家。

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推特上超淡定鹿兒島縣民迷因圖狂傳

雖然根據日本氣象台的實地調查，之後仍有同等級的火山噴發的可能，當地的避難警戒也尚未解除（編按：日本氣象台已在7月27日將火山警戒等級下調至3級），推特上的鹿兒島居民卻意外淡定，似乎已相當習慣火山噴發警報。

如推特上就有現居於鹿兒島的圖文作家畫出「#櫻島噴火」關鍵字進入趨勢時，當地人與非當地人的反應差。

「啊，是喔，好好好。」

例如有網友幽默的貼上了大河劇《鎌倉13人》截圖，戲稱這是鹿兒島縣民對火山噴發的冷淡反應。

也有插畫家畫出了鹿兒島跟其他縣民的反差與關心的內容完全不同的漫畫插圖。

當地人：

「聽說櫻島的火山爆發了！？」「糟了糟了！」「鹿兒島的人沒事吧！？」「大家快冷靜下來避難！」



鹿兒島縣民：

一派淡定，只關心是否有空氣振動的徵兆，風向與火山灰的去向，與在疫情影響下，睽違三年終於再次舉辦的祇園祭。

由於24日正是祇園祭本祭舉辦的日子，圖中就直接畫出了享受祇園祭的民眾說著：「三年沒去祇園祭了，真開心啊～」



此外也有當地人看到大量的淡定迷因後發推分析，說明火山噴發時最危險的是火山口周遭三公里內，由於危險區域涵蓋櫻島相當大的面積，鹿兒島縣民是相當擔心當地人的。

不過，由於鹿兒島市距離櫻島有一段距離，從最近的海岸算也有4公里遠，對鹿兒島市的居民來說，更擔心的還是火山灰是否會乘風吹過來，視風向決定是否需要清理附著在衣物或車子上的火山灰。

也有鄉民表示，對剛洗車完的人來說，清理火山灰可是會讓人萌生殺意的大工程。

而面對大量揶揄鹿兒島縣民淡定的迷因，也有當地人發推表示，鹿兒島縣民相當習慣火山噴發，知道真正嚴重的火山噴發會出現類似地震的空氣震動，建築物也會跟著搖晃，由於這次本島並沒有觀察到類似的狀況，才會這麼淡定。

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當自然災害成為日常風景

對當地人來說，不時會噴發的火山似乎已是日常風景的一部分了。看到鹿兒島縣民淡定的迷因，是否也讓大家想起了台灣人面對地震時的淡定反應呢？

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】