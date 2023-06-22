澤連斯基：俄烏戰爭並非荷里活電影　反攻戰進展慢於預期

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）說，敵軍在烏克蘭領土上設置了大量地雷，以致烏軍反攻進展「慢於預期」。



路透社星期三（6月21日）報道稱，澤連斯基在接受英國廣播公司（BBC）採訪時說：「烏軍的推進行動並不容易，因為俄軍在烏克蘭20萬平方公里的領土上埋設了地雷。」

澤連斯基指出：「有些人認為這（俄烏戰爭）是一部荷里活電影，並期望現在就有結果，但事實並非如此。」

他告訴英國廣播公司：「無論有些人想要什麼，包括試圖向我們施壓，我們都將以最好的方式在戰場上推進。」

同日，俄羅斯總統普京說，莫斯科看到烏克蘭反攻的「減弱」，基輔在南部的攻擊中遭受重大損失。他補充說，儘管烏克蘭保留了進攻潛力，但基輔已經明白，它在反攻中「沒有機會」。

據報道，烏克蘭在過去兩週內奪回了南部的八個村莊。雖然規模不大，但這些進展是烏克蘭軍隊自11月以來最大的一次，因為他們正持續向設置了重重防禦和地雷的俄控地區推進。

俄軍用了幾個月的時間來設置防禦區，烏軍目前尚未到達俄方最堅固的防禦工事，這些工事位於俄烏兩軍長達1000公里前線後方。

烏國防部高級官員星期三說，基輔部隊在過去的一天裏取得了「部份成功」，並在南部戰線上進行挖掘和攻擊，同時抵禦俄軍在東部發起的大規模進攻。

同日，俄國防部發聲明指基輔對莫斯科地區開展無人機攻擊，稱這三架無人機都被俄軍以電子戰防禦系統擊落，且無人傷亡。

一名俄國官員說，這些無人機瞄準了位於俄首都附近的一個軍事基地。

本文獲《聯合早報》授權轉載

