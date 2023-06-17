俄烏戰爭近16個月　烏東重鎮航拍照如災難電影　烏稱反攻有進展

俄烏戰爭自2022年2月底開始，至今長近16個月，雙方繼續在烏東重鎮巴赫穆特（Bakhmut）激烈交火。烏軍6月15日發布的一批航拍照片顯示，巴赫穆特在戰火摧殘下只剩一片頹垣敗瓦，猶如「鬼城」。烏軍16日稱正在南部地區推進，反攻行動有進展。



▼巴赫穆特一片頹垣敗瓦，航拍影像如災難電影場景▼

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烏克蘭國防部副部長馬利亞爾（Hanna Maliar）在Telegram表示，烏軍積極採取行動，同時向多個方向推進。她指在烏軍於南方進攻的所有地區，都取得戰術上的成功，烏軍正逐步推進，目前每個方向的前進距離可達2公里。

她稱在烏克蘭東部，俄羅斯軍隊正試圖將烏克蘭軍隊趕出既定陣地。

負責烏軍地面部隊的上將瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）在Telegram指，烏軍繼續在不同方向進攻，佔領優勢高地和森林地帶，目的是迫使敵人逐漸離開巴赫穆特（Bakhmut）郊區，敵軍拚死抵抗。

烏克蘭15日指，在展開反攻逾一星期以來，烏方重新控制約100平方公里領土。

俄羅斯沒有承認烏克蘭在反攻取得進展，表示烏軍遭受重大損失。