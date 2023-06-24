美國控告4中企販運芬太尼原料　駐美使館：精心策劃的誘捕

美國司法部6月23日對四家中國化學製造公司和八名中國公民提出刑事指控，指控他們非法販運用於製造芬太尼的化學品。



這是美國政府首次指控中國實體在美國境內販賣芬太尼前體化學品。

綜合路透社和法新社報道，三份不同起訴書涉及的8位個人是這4間公司的高層和僱員。

起訴書稱，這些中國公司及僱員銷售用於生產芬太尼的化學品，並提供生產芬太尼的配方和前體化學品，以幫助提高芬太尼的產量。

前體又稱前驅體、先質等，在化學領域，前體是一種可以參與化學反應的化學物質，其反應結果是生成另一種化學物質。起訴書稱，上述被起訴的中國實體主要將芬太尼前體化學品銷往墨西哥的錫那羅亞販毒集團（Sinaloa Cartel），導致芬太尼充斥美國。

美國司法部長加蘭（Merrick Garland）說，僅其中一家中國公司就向美國販運了200公斤與芬太尼生產有關的化學品，以製造50公斤的芬太尼，這個分量足以毒死2500萬名美國人。

美國司法部稱，偽裝成芬太尼製造商的臥底美國緝毒局（DEA）人士今年早些時候與兩人見面，並同意購買210公斤芬太尼前體化學品，以加密貨幣形式付款。美國緝毒局於5月從洛杉磯的一個倉庫中取回了這些化學品。

有三人都是中國公民。其中兩人於6月8日被斐濟當局驅逐後，被美國緝毒局特工逮捕。兩人隔天在夏威夷檀香山被聯邦地方司法法官下令拘留，等候被送往紐約。楊姓被告目前仍然在逃。

起訴書稱，一間公司還在其官網上貼出文件，公開吹噓向美國和墨西哥毒品基地出售芬太尼前體化學品。

加蘭德說，司法部採取的幾項執法行動，是為了阻止芬太尼前體化學品從中國運到墨西哥和美國。

美國司法部副部長莫納科（Lisa Monaco）則表示，這些案件「通過從源頭上攻擊芬太尼供應鏈開闢了新天地」。

她說：「芬太尼構成了顯著的威脅，不僅因為最小劑量就可能致命，而且因為芬太尼在自然界中不存在。它完全是人造的，」

中國駐美大使館發言人劉鵬宇指責，美國此舉是精心策劃的誘捕行動，嚴重侵犯了相關企業和個人的合法權利。

本文獲《聯合早報》授權轉載

