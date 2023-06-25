美國蒙大拿州塌橋致危險品列車墮河　下游食水停供

美國蒙大拿州黃石河（Yellowstone River）一座鐵路橋6月24日發生倒塌，一列貨運列車經過時發生脫軌。俄衛網25日稱，美媒引述當地官員表示，脫軌列車上裝載着瀝青和硫磺，部份貨物泄漏到河裏。



（編按：事發在當地時間24日早上約6時。當地媒體Stillwater County News同晚稱，出事列車共17節車廂，10節墮入河中，其中6節裝有瀝青，3節裝有硫磺。）

斯蒂爾沃特縣（Stillwater County）緊急情況負責人斯塔米（David Stamey）表示，作為預防措施，飲用水水泵已經關閉，停止向下游排放。他補充說，硫磺將被稀釋到河水中，沒有即時危險。

根據事發照片，坍塌的鐵路橋上有8節車廂，可以看到一些車廂裏流出黃色液體。

附近的黃石縣也關閉了飲用水水泵，要求當地居民節約用水。黃石河從黃石國家公園向東北流入密蘇里河。

蒙大拿鐵路公司發言人表示：「我們承諾解決這宗事件對該地區造成的一切潛在影響，努力弄清事件原因。」

橋梁坍塌事故正在調查中。近期暴雨導致周邊地區洪水氾濫，但目前尚不清楚這是否是導致坍塌的原因。