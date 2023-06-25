韓國外長：無理由與中方反目　將加強戰略溝通

撰文：聯合早報
出版：更新：

韓國外交部長朴振說，韓政府沒有理由與中國反目成仇，也不願看到這種情況發生，韓方將繼續加強與中方的戰略溝通，增進雙邊友誼。

韓聯社網站報道，朴振6月25日在韓聯社TV的節目中就韓中關係做出上述表態。朴振說，本着互尊互惠的精神推動韓中關係成熟健康發展，是總統尹錫悅政府的基本立場。但他就中國駐韓大使邢海明涉韓發言引發爭議一事重申，那是違背外交官本職的行為。

美國務卿布林肯（Antony Blinken）訪華後與朴振通電話介紹訪華成果，朴振對此回應稱，美方說明的核心內容是，將穩控美中關係，力爭推動雙邊關係朝着競爭與合作的方向前進，而非對抗與矛盾。韓美雙方就今後有必要為解決朝鮮核問題進一步密切合作，以及中方發揮建設性作用極其重要形成共識。

布林肯於18日至19日訪華，並在訪華前後同朴振通電話，就對華關係發展方向交換意見。陪同布林肯一同訪華的美國務院助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）還另行訪韓，向韓方介紹布林肯一行的訪華結果。

就執政黨提出有必要限制旅韓華僑的投票權、縮小其可享受醫保的外籍親屬範圍的說法，朴振說，須綜合考慮多方因素，慎重考慮相關問題。

就韓總統尹錫悅近日訪問越南時，韓越商定建立「關鍵礦產供應鏈中心」一事，朴振說，韓方至今多與中方進行稀土類等關鍵礦物貿易，然而獲取戰略物資等特定品目過度依賴特定國家不可取。因此，越南成為能向韓方提供礦物和稀土類等資源的好夥伴。

本文獲《聯合早報》授權轉載

中國駐濟州總領館：秘密警察署根本不存在　個別韓媒無中生有韓國國家安保室室長：已向中國傳達舉行韓中日峰會意向韓國總統室批評中國駐韓大使言論「不是一般的過分」大張旗鼓批評中國大使　尹錫悦政府仍然沒有回答關鍵問題
中韓關係
韓國
中國外交
尹錫悅