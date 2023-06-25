韓國外長：無理由與中方反目　將加強戰略溝通

韓國外交部長朴振說，韓政府沒有理由與中國反目成仇，也不願看到這種情況發生，韓方將繼續加強與中方的戰略溝通，增進雙邊友誼。



韓聯社網站報道，朴振6月25日在韓聯社TV的節目中就韓中關係做出上述表態。朴振說，本着互尊互惠的精神推動韓中關係成熟健康發展，是總統尹錫悅政府的基本立場。但他就中國駐韓大使邢海明涉韓發言引發爭議一事重申，那是違背外交官本職的行為。

美國務卿布林肯（Antony Blinken）訪華後與朴振通電話介紹訪華成果，朴振對此回應稱，美方說明的核心內容是，將穩控美中關係，力爭推動雙邊關係朝着競爭與合作的方向前進，而非對抗與矛盾。韓美雙方就今後有必要為解決朝鮮核問題進一步密切合作，以及中方發揮建設性作用極其重要形成共識。

布林肯於18日至19日訪華，並在訪華前後同朴振通電話，就對華關係發展方向交換意見。陪同布林肯一同訪華的美國務院助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）還另行訪韓，向韓方介紹布林肯一行的訪華結果。

就執政黨提出有必要限制旅韓華僑的投票權、縮小其可享受醫保的外籍親屬範圍的說法，朴振說，須綜合考慮多方因素，慎重考慮相關問題。

就韓總統尹錫悅近日訪問越南時，韓越商定建立「關鍵礦產供應鏈中心」一事，朴振說，韓方至今多與中方進行稀土類等關鍵礦物貿易，然而獲取戰略物資等特定品目過度依賴特定國家不可取。因此，越南成為能向韓方提供礦物和稀土類等資源的好夥伴。

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