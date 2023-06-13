大張旗鼓批評中國大使　尹錫悦政府仍然沒有回答關鍵問題

在互相召見大使之後，韓國總統尹錫悦6月13日當天上午在龍山總統府召開閉門國務會議，批評中國駐韓大使邢海明日前的涉韓政策言論不當。

韓聯社13日報道說多名與會人士接受記者電話採訪時透露，尹錫悦在會上表示，邢海明大使作為外交官，是否具有相互尊重和增進友誼的態度（令人懷疑），邢大使的言行令韓國國民不悦。

此輪風波的起源是中國駐韓國大使邢海明8日會見最大在野黨共同民主黨黨首李在明時表示，美國正竭力打壓中國，有的人賭美國贏、中國輸，這顯然是誤判，沒看清歷史大勢。現在賭中國輸的人今後一定會後悔。

另據中國駐韓國大使館網站訊息，邢海明在與李在明會面時強調，當前中韓關係遇到不小的困難，「其中責任不在中方」，「中國一貫尊重韓國的核心關切，韓國也應尊重中國的核心關切。台灣問題是中國核心利益中的核心，關乎到中韓關係的基礎。希望韓方能夠恪守承諾，切實尊重中方在台灣等問題上的核心關切。」

中韓關係：2023年6月8日，中國駐韓大使邢海明大使在官邸會見韓國共同民主黨黨首李在明。（中國駐韓大使館網站）

邢海明還強調，「當前國際形勢複雜演變，中韓關係還面臨着外部因素的挑戰。希望韓方在處理對華關係時，能夠擺脱外部因素的干擾。美國正竭力打壓中國，有的人賭美國贏、中國輸，這顯然是誤判，沒看清歷史大勢......現在賭中國輸的人今後一定會後悔。」

此事之後，韓國政府即認為邢海明大使在會見在野黨人士時，面對多家媒體用與事實不符的內容和令人無法坐視不理的措辭譴責政府政策，違背了規定外交使節肩負增進友好關係使命的《維也納外交關係公約》。

韓國外長朴振說，外交部已明確警告，所有的後果都須由大使本人承擔。有部分韓國政客提出應將邢海明列為「不受歡迎的人」，並將其驅逐出境。韓國執政黨國民力量黨首金起炫9日決定不應邀同中國駐韓國大使邢海明共進晚餐。

韓國總統室直接針對特定國家的大使發表批評性言論，韓國總統親自下場批特定國家的大使，都十分罕見，這可被解讀為總統十分嚴重看待當前情況。

按照韓國層層升級事態來看，邢海明是否能夠繼續留任韓國未可知。

表面上，事態升級源自邢海明大使的言論。本質上，邢大使不過是兩國關係交惡的替罪羊。

邢海明大使的話當時通過優兔現場直播，其發言符合中國在中韓關係上的一致立場，並沒有直接批評韓國政府。「韓國也應尊重中國的核心關切」。「希望韓方在處理對華關係時，能夠擺脱外部因素的干擾」，這些表述是相對温和剋制的表達主張看法的措辭。

鑑於中國已經多次就尹錫悦政府在台海、產業政策等問題上的立場提出交涉，且邢海明當時會晤的是在野黨黨首，如果硬生生非要將其言論理解為聯合在野黨諷刺執政黨的政策，未嘗不可。

問題不在於邢海明大使公開暗示了對韓國政策的不滿。而在於尹錫悦政府的心理承受能力如此脆弱，竟然會小題大做，拿大使開刀。

尹錫悦的政策以親美著稱。（新華社）

眾所周知，有矛盾爭端的兩國，其駐在國大使互相表達對對方政策的不滿，很常見。過去這些年中國駐美國大使、駐英國大使公開接受媒體採訪表達中國的政策立場屢見不鮮。美國駐華大使公開在社交媒體上批評中國的天氣、人權等問題早已經司空見慣。

為什麼尹錫悦政府難以接受邢海明大使相對温和的表達關切的言論？

是韓國民眾在聽了邢海明大使的言論後認為被恐嚇了、被針對了，所以大韓民國的民族自尊心受到挑戰了，因此尹錫悦政府不得不迎合民意？還是尹錫悦政府希望利用此事攻擊在野黨？畢竟在野黨黨首眼下已經被執政黨被批判為迎合中國大使的賣國賊了。

不管邢海明大使的言論是否刺痛了尹錫悦政府，韓國都要回答兩個問題：韓國打算在台海問題上持何種立場，韓國打算在中美對抗中持何種態度。

儘管尹錫悦的外交政策以親美和日著稱，但韓國的民意極度撕裂。尹錫悦當年勝選是以韓國大選史上最小差距獲勝的，其主張並沒有壓倒性的民意基礎作為支撐，任後尹錫悦的支持率每況愈下。

尹錫悦政府吹毛求疵對邢海明大使的言論提出批評，邢海明大使也有可能因此聲譽受損，但是邢海明大使所言是切中要害的關鍵問題。韓國難以回答問題給出終極答案，所以就大張旗鼓批評提出問題的人，不過是文過飾非，掩耳盜鈴。