「鋰電池之父」逝世　諾貝爾獎得主古迪納夫享年100歲

美國德州大學奧斯汀分校昨日（26日）宣佈，推動鋰電池發明的關鍵人物、諾貝爾獎得主古迪納夫（John B. Goodenough）於6月25日逝世，享年100歲。



古迪納夫在1970年代研發新的鋰離子電池化學方程式，提出利用鈷氧化物製作電極，大大提高了電池生產的電力，也徹底改變了鋰離子電池的發展方向。如今眾多無線電子產品和電動汽車，以至太陽能板等都使用了鋰離子電池。

在2019年與另外兩名研發鋰電池的科學家共同摘得諾貝爾獎化學奬以前，古迪納夫的名字並不太為人熟知。他對金錢漠不關心，甚至放棄了大部分應得專利。

德州大學奧斯汀分校形容古迪納夫是一位備受推崇的導師、才華橫溢但謙虛的發明家，這位教授以「極富感染力的爽朗笑聲」聞名，該大學開玩笑表示，他的笑聲可以在學園內工程大樓迴盪，「你會知道古迪納夫何時走到了你的樓層」。

古迪納夫被認為為現代鋰離子電池做了大量先驅性與領先性基礎研究，而他也終於在2019年榮獲諾貝爾化學獎，更成為諾貝爾獎最年長得主，刷新阿什基恩（Arthur Ashkin）96 歲獲獎的紀錄。

不過，古迪納夫對名譽看得相當淡然，英國廣播公司（BBC）節目主持人John Humphrys於2016年問及他對於自己的研究改變人類生活方式有何感受時，他回答沒有想太多，「我很高興為這世界提供了一些東西，但我自己沒有手機，因為我不喜歡被打擾。」