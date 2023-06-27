秦剛：中國願與俄羅斯繼續合作　共走普惠共贏發展道路

中國國務委員兼外交部長秦剛6月27日在中俄智庫高端論壇開幕禮上以視像形式致辭時表示，面對動蕩變革的世界，中方願繼續同俄方一道，共走普惠共贏的發展道路。



俄衛網27日引述秦剛說：「中俄同為世界大國和聯合國安理會常任理事國，是維護世界和平與發展的重要穩定性力量。」

秦剛指出，中國家主席習近平3月成功對俄羅斯進行國事訪問，兩國元首達成新的共識，為兩國新時代合作進一步指明瞭方向，勾畫了藍圖。

秦剛表示，面對動蕩變革的世界，中方願繼續同俄方一道，共走普惠共贏的發展道路，攜手推動共建一帶一路，同歐亞經濟聯盟建設對接合作，確保全球產業鏈、供應鏈穩定暢通，共同促進地區國家繁榮發展，共走對話合作的安全之路，堅決反對強權政治和霸權行徑，堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序，堅持對話而不對抗，結伴而不結盟。

他說，共贏而非零和，共同維護地區和平安寧，共走包容互鑒的文明之路，積極推進雙多邊文化交流和文明對話，讓中俄8個國家級主題年真正成為滿足兩國人民精神文化需要的生動實踐，共同致力於人類文明美美與共。

2023年度中俄智庫高端論壇由中國社會科學院與俄羅斯國際事務理事會共同舉辦。中俄智庫高端論壇是中國社會科學院與俄羅斯國際事務委員會聯合舉辦的機制性研討交流活動，已成功舉辦四屆。