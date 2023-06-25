中俄副外長會面　馬朝旭與魯登科磋商　未提瓦格納兵變

俄羅斯副外長魯登科（Andrei Rudenko）6月25日到訪中國，與中國外交部副部長馬朝旭在北京會面舉行磋商。



馬朝旭稱在習近平主席同普京總統戰略引領下，中俄政治互信不斷加深，務實合作持續增強。在複雜嚴峻國際形勢下，要以兩國元首重要共識為引領，及時溝通對表，確保兩國關係行穩致遠，維護好雙方共同利益。

魯登科表示，當前，俄中關係處於歷史最好時期，兩國高層交往和各領域合作保持積極發展勢頭。俄方願同中方繼續共同努力，推動兩國互利合作取得更多成果。

雙方一致認為，上海合作組織在維護地區安全穩定、促進各國共同發展方面發揮着重要作用。雙方將進一步加強團結協作，推動上合組織持續健康順利發展。

雙方還就烏克蘭危機等共同關心的國際和地區問題交換意見。

俄羅斯副外長魯登科（Andrei Rudenko）2023年6月25日到訪中國，與中國外交部副部長馬朝旭在北京會面舉行磋商。（中國外交部網站）

魯登科較早時先與中國國務委員兼外長秦剛會面。中國外交部網站6月25日稱，秦剛同魯登科就中俄關係及共同關心的國際和地區問題交換意見。

俄羅斯外交部在香港時間25日傍晚公布，稱中國對俄羅斯致力穩定局勢表示支持。俄外交部稱，中國重申有興趣加強與俄羅斯合作。

這是俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團發動兵變（24日）之後，中俄官方首次面對面會談。