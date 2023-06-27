新西蘭總理晤習近平　稱中國能在俄烏問題發揮建設作用

新西蘭總理希普金斯（Chris Hipkins）星期二（6月27日）在中國首都北京與中國國家主席習近平會晤時稱，中國可以在烏克蘭衝突中發揮「建設性的作用」。



據法新社報道，希普金斯星期二在北京進行訪問，並與習近平進行會晤。

根據新西蘭總理辦公室公布的新聞稿，希普金斯在與習近平會晤時，與他討論了兩國在貿易、教育、科學和創新、農業和旅遊等兩國可以直接合作的領域。

希普金斯還談到了中國在應對氣候變化和烏克蘭戰爭等全球共同挑戰方面可以發揮的建設作用。

希普金斯說：「我們將始終倡導以尊重但一致的方式，倡導新西蘭獨立的外交政策或利益和價值觀的方法和結果。」

中國國家主席習近平6月27日會見新西蘭總理希普金斯（Chris Hipkins）（華春瑩Twitter）

據央視新聞報道，習近平與希普金斯會晤時則說，希普金斯就任總理後多次表示重視中新關係、將繼續加強同中國合作，並對此表示十分讚賞。

習近平回憶道2014年他訪問新西蘭時，中新宣布建立全面戰略夥伴關係。近10年來，中新關係持續健康穩定發展，給兩國人民帶來實實在在的好處。他表示，希普金斯此次訪華很有意義，兩國要共同努力，開啟兩國關係新的50年，推動中新全面戰略夥伴關係行穩致遠。

希普金斯從星期天（6月25日）起開啟為期六天的訪華之行，以努力爭取對華貿易多元化，並尋求向中國輸出更廣泛的商品和服務。

希普金斯此次訪華率領一個29人的代表團，其中包括貿易和旅遊部長、以及恆天然、新西蘭航空等大公司高管。希普金斯在出訪前說：「代表團的組成反映了我們爭取實現出口產品多元化的目標」。

新西蘭近四分之一的出口收入來自中國，使新西蘭成為最依賴與北京貿易關係的西方國家之一。

本文獲《聯合早報》授權轉載

