習近平晤范明政　倡共同反對「脫鉤斷鍊」 越南支持中國加入CPTPP

中國國家主席習近平6月27日下午在人民大會堂會見訪華的越南總理范明政，他稱中方視越方為周邊外交的優先方向和具有戰略意義的命運共同體，又稱雙方要共同反對「脫鉤斷鍊」。范明政則談到支持中國加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）。



中國外交部稱，習近平指，今年是中越建立全面戰略合作夥伴關係15週年，兩國各層級交往日益密切，中方視越方為周邊外交的優先方向和具有戰略意義的命運共同體，這是中方基於兩國關係長遠發展作出的戰略選擇。

他稱面對日益嚴峻複雜的國際形勢，中越兩國要秉持平等互利、團結互信、合作共贏精神，攜手合作、共謀發展，更好造福兩國人民，為變亂交織的世界注入更多穩定性。

習近平又稱中越同為社會主義國家，是高度互信的同志、互利共贏的夥伴、相知相親的朋友，雙方要加深治黨理政經驗交流，堅守人民至上理念，堅定支持對方走好符合本國國情的社會主義道路和各具特色的現代化道路。

他又指雙方要高質量共建「一帶一路」，加強發展戰略對接，發揮互補優勢，加快推進基礎設施、智慧海關、綠色能源等領域務實合作，中方願進口更多適銷對路的越南產品，歡迎越方積極參加今年下半年第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇、中國國際進口博覽會。

他稱雙方要豐富人文交流，增進兩國人民特別是年輕一代相互了解，築牢兩國關係發展的社會根基，雙方要共同反對「脫鉤斷鍊」，反對把經濟和科技問題泛政治化，維護國際公平正義和自身發展權益，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展，為兩國現代化建設營造和平穩定的外部環境。

中國外交部引述范明政表示，中國是世界大國和越南親密友鄰，持續發展長期穩定良好的越中關係，始終是越南黨和政府的戰略選擇和頭等優先，越方始終銘記和衷心感謝中方長期以來給予越南的寶貴幫助，珍惜老一輩領導人精心培育的同志加兄弟的關係。

他指越方對中國共產黨取得的理論創新和實踐創新重大成果感到自豪，相信在習近平堅強領導下，中國必將成功實現中國式現代化，必將建成社會主義現代化強國，越方堅定奉行一個中國政策，支持習近平主席提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，支持中國加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP），將繼續積極參與共建「一帶一路」，加深各領域合作，推動越中關係不斷向前發展。

他指越方反對將經濟問題政治化，願同中方密切協作，防範應對各種風險挑戰，不讓任何勢力離間越中關係，構建命運與共的越中全面戰略合作夥伴關係。