開全美首例　紐約市料最快明春徵收「塞車費」

美國紐約市政府獲聯邦政府批准，將向進入曼哈頓最繁忙地區的汽車徵收「塞車費」，是全美首個實施這項徵費的城市，希望可以紓緩塞車及空氣污染等問題，最快料於明年春季實施。



紐約州州長霍楚爾（Kathy Hochul）6月26日宣布，紐約市已獲准實施「塞車費」，允許該市向進入曼哈頓下城 （Lower Manhattan）的司機收費。

擬高峰時段被每車收費9至23美元

該項收費的正式名稱為「中央商務區收費計劃」（Central Business District Tolling Program），但通常被稱為「塞車費」（congestion pricing）。該計劃建議對進入曼哈頓第60街（60th street）以下擁堵地區的汽車，在高峰時段被收費9美元到23美元不等。

上月獲聯邦公路管理局綠燈

該計劃已被推遲多年，至上個月獲聯邦公路管理局（Federal Highway Administration）簽署環境評估報告，紐約大都會交通局（MTA）隨即可開始確定通行費金額、對某些司機的折扣和豁免等細節。

紐約人年均因塞車浪費117個小時

每天有70萬輛私家車、的士和卡車湧入曼哈頓下城，為美國交通擁堵最嚴重的地區之一。在預定實施「塞車費」的區域，汽車的平均行駛時速僅為7.1英里。 自2010年以來，公共巴士速度也下降了28%。據估計，紐約人每年平均因塞車浪費117個小時，導致近2,000 美元經濟損失。

當局預計，「塞車費」每年可帶來10億美元的額外收入，這些錢將用於改善大眾運輸系統。