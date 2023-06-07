紐約市控告Hyundai及Kia　指汽車太易被偷

美國紐約市政府6月6日入稟曼哈頓法院，控告現代（Hyundai）及起亞（Kia）汽車，指該兩間汽車製造商忽視旗下的汽車易於被偷，並出售涉事汽車製造公害。



路透社報道，根據狀紙，紐約市要求現代及Kia作出補償及懲罰性的賠償，但沒有列出金額。而除了這宗官非，美國多個城市，包括克利夫蘭（Cleveland）、聖地亞哥（San Diego）、西雅圖（Seattle）、密爾沃基（Milwaukee）及巴爾的摩（Baltimore）都有類似訴訟。

紐約市政府在狀紙指控現代及Kia在2011至2022年期間生產的大部分汽車沒有安裝防盜鎖，令它們易於成為不法之徒下手目標，導致偷車、危險駕駛及影響公眾安全案件叢生。

當局亦提到，與現代及Kia相關的偷車案在去年增加一倍，而在今年首四個月的個案更達977宗，與去年同期的148宗急劇上升。相反地，寶馬、福特、本田、平治、日產及豐田汽車的偷車個案在今年則下跌。

TikTok和YouTube近年瘋傳名為「起亞挑戰」（Kia Challenge）的影片，示範只用一條USB充電線偷車的步驟，導致美國各地部份現代和Kia車輛失竊案飆升。美國有車主集體入稟起訴該兩家汽車製造商，指車輛在製造時沒有配備防盜裝置。雙方律師5月18日表示，已達成一項2億美元的和解協議。

代表車主的律師事務所Hagens Berman表示，和解協議價值超過2億美元，將涵蓋約900萬名美國車主，其中包括高達1.45億美元的報銷費用，用於為汽車被盜的消費者支付損失。現代和Kia表示，將賠償車主的保險免賠額、增加的保險費，以及其他與盜竊有關的損失。

據指出，和解協議涵蓋2011至2022年款的現代或Kia汽車，這些汽車配備傳統插匙轉動點火系統。車主可獲高達6,125美元的車輛全損、最多3,375美元的車輛和個人財產受損賠償，以及與保險相關的費用。包括汽車租賃、使用出租車，或其他不在保險範圍內的交通費，也在賠償範圍。此外，車主可以獲得拖車費，以及因被盜車輛產生的罰單費用。

現代及Kia曾在2月表示，願意為830萬輛沒有防盜裝置的美國汽車提供軟件升級，以遏止愈來愈多的汽車盜竊。根據和解協議，對於車輛無法升級安全軟件的客戶，將獲得最多300美元，用於購買軚盤鎖和其他防盜裝置。