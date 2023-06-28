人口販賣｜菲律賓再破詐騙營救出逾2700人　包括中越星馬等公民

菲律賓警方在馬尼拉幾座涉嫌人口販賣的大樓展開突擊行動，解救超過2,700人，包括中國、印尼、越南、新加坡及馬來西亞等公民，他們多數是人口販賣的受害者，被迫從事騙案且限制人身自由。



據法新社報道，菲律賓警方星期二（6月27日）說，當局前一晚上在首都幾座大樓展開突擊行動。這些大樓裏據稱有販賣人口的受害者，他們在那裏為線上遊戲招募玩家。當局在大樓裏發現多國公民，包括中國、印尼、越南、新加坡、馬來西亞、巴基斯坦、喀麥隆、蘇丹、緬甸和菲律賓等。

被迫每天工作12小時 禁止離開

菲律賓反網絡犯罪部門的發言人薩比諾說，當局正在向2,724名被拘留者問話，以確定受害者和嫌疑人身份，其中超過1,500人是菲律賓人。她透露，這些據說是人口販賣的受害者在facebook上接了工作，到菲律賓為線上遊戲「尋找玩家」。其中許多人被迫每天工作12小時，一個月僅賺取2.4萬比索（約3,400港元），並被禁止離開建築區。

菲歷來最大宗打擊人口販運行動

薩比諾形容，這是菲律賓有史以來最大的反人口販運突擊行動。她說，警方將徹查這宗案件，包括這些工作人員是否參與網上詐騙。

國際社會對亞太地區的網上詐騙案愈來愈關注，這些詐騙案的工作人員，往往是被騙或被脅迫推銷假加密貨幣投資的人口販運受害者。

本文獲《聯合早報》授權轉載

