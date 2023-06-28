俄羅斯兵變｜盧卡申科講勸退內幕：警告瓦格納會像蟲子被普京揉碎

白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）6月27日講述自己調停俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）及俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭等）的細節時談到，自己曾警告對方，倘若瓦格納繼續向莫斯科前進，那麼普里戈會像蟲子一樣被揉碎。



盧卡申科27日在明斯克獨立宮（Palace of Independence）進行為高級軍官授予肩章的儀式後，向白羅斯軍方高層、執法機構和傳媒負責人等介紹自己調停俄羅斯兵變的過程。

要求普京勿急於粉碎叛軍

盧卡申科稱，普京24日致電自己並抱怨普里戈任不接電話，盧卡申科當時建議普京不要「急着」粉碎叛軍，應先和普里戈任及其指揮官對話。

他表示，自己在事件中不是英雄，並承認個人命運與普京的命運息息相關，「如果上帝保佑，這場叛亂會蔓延到整個俄羅斯，那麼我們就會成為下一個。」

稱普里戈任抵俄時「半瘋狂狀態」

盧卡申科表示，他24日與普里戈任通電話，雙方使用的髒話是平常的「10倍」。他稱讚普里戈任是個英雄人物，但他在戰事中受到壓力且目睹手下死亡。當他從烏克蘭抵達俄羅斯南部城市羅斯托夫（Rostov）時，已處於「半瘋狂狀態」。

警告對方會像蟲一樣被揉碎

盧卡申科直接告訴普里戈任，在挺進到莫斯科途中，「你就會像蟲子一樣被揉碎」、「沒人會把俄防長紹伊古（Sergei Shoigu）或總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）交給你」。