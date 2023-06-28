美國《紐約時報》引述美國情報消息報道，指懷疑瓦格納集團的叛亂獲部分俄軍將領的支持或知悉，其中包括了有「末日將軍」之稱，俄羅斯侵烏「特別軍事行動」前總指揮官蘇羅維金（Sergey Surovikin）。



蘇羅維金在2023年1月被撤換，但對烏克蘭戰爭仍有影響力，美國情報官員指，正嘗試了解蘇洛維金有否協助策劃兵變。

蘇羅維金是瓦格納集團領導人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）的親信，就在普里戈任宣布前往莫斯科後，蘇羅維金隨即要求瓦格納集團停止行動返回基地，同時在影片中要求駐守烏克蘭的俄軍不要加入叛亂。

美國情報官員稱影片中蘇羅維金似乎對譴責盟友很不自在，他似乎不認同推翻普京（Vladimir Putin），但支持推翻防長紹伊古（Sergei Shoigu）和總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）。

報道又亦引述美國官員指出，普里戈任在發動兵變時發生很多怪事，如例如俄羅斯四處都有武裝人員，卻突然四下無人；而瓦格納集團很輕易就控制羅斯托夫州，懷疑其他軍官亦支持着普里戈任，意味俄軍內部正進一步分裂。