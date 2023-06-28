越南總理范明政晤習近平　倡研究發展連接中越高鐵

中國國家主席習近平6月27日下午在人民大會堂會見訪華的越南總理范明政，據越媒報道，范明政在會談中提倡研究發展一條高鐵連接越南和中國的可能性。



綜合越南快訊（VNExpress）、越通社27日報道，范明政希望中國給予更多配額，讓越南貨物從中國鐵路過境至第三國，又談到研究發展一條高鐵連接越南和中國的可能性。

他也盼望中國加快向越南農產品開放市場，並讓越南開設更多辦事處，以促進在華貿易。

他強調，發展與中國的健康、持續和長期的關係一向是越南獨立自主、多邊化、多樣化對外路線中的戰略選擇和頭等優先，重申越南堅持一個中國原則。

中國國家主席習近平2023年6月27日下午在人民大會堂會見訪華的越南總理范明政（新華社）

他又建議雙方繼續加強各級代表團互訪，推動兩國經貿、投資等領域上的合作提質升級，並建議中方繼續為越南農產品敞開大門，為越南在中國增設貿易促進辦事處創造條件，歡迎中國企業在越南擴大高質量投資規模。

據中國外交部27日稱，習近平在會上談到中方視越方為周邊外交的優先方向和具有戰略意義的命運共同體，又稱雙方要共同反對「脫鉤斷鍊」。范明政則談到支持中國加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）。

范明政28日下午訪問河北省雄安新區。