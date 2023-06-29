中國通過《對外關係法》　王毅：中國特色外交提供法治保障

中國第十四屆全國人大常委會第三次會議6月28日通過該國首部對外關係法律。當中提到，對危害國家「主權、安全、發展利益」的行為，中國有權採取反制措施，並授權國務院制定相關法規。

新華社報道，第十四屆全國人民代表大會常務委員會第三次會議表決通過《中華人民共和國對外關係法》（簡稱對外關係法），7月1日起施行。

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在媒體撰文稱，這部法律的頒佈是中國涉外法治體系建設的重要里程碑，為新時代中國特色大國外交提供堅強法治保障。

中國全國人大常委會委員長趙樂際在會議上說，這是中國涉外領域的基礎性、綜合性法律，對於提高涉外工作法治化水平，更好維護國家主權、安全、發展利益，保障強國建設和民族復興，推動構建人類命運共同體，具有重要意義。

對外關係法共六章45條，而第33條第1款規定，對於「違反國際法和國際關係基本準則」，危害中國「主權、安全、發展利益」的行為，中國「有權採取相應反制和限制措施」。

45條第2款並規定，國務院及其部門制定必要的行政法規、部門規章，建立相應工作制度和機制，加強部門協同配合，「確定和實施有關反制和限制措施」；第3款則規定，依據本條第1、2款作出的決定為「最終決定」。

該法律還明確，中國將依法採取必要措施，保護中國公民和組織在海外的安全和正當權益，保護國家的海外利益不受威脅和侵害。同時，國家也將加強海外利益保護體系、工作機制和能力建設。

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅2023年3年21月訪俄期間，在克里姆林宮等待中俄會談開始。（Reuters）

王毅6月29日在《人民日報》發表署名文章說，對外關係法是新中國成立以來首部集中闡述中國對外工作大政方針、原則立場和制度體系，對中國發展對外關係作出總體規定的基礎性涉外法律，它的頒布是中國涉外法治體系建設的重要里程碑。

王毅在文中闡述了制定對外關係法的重要深遠意義，並提出要全面準確把握對外關係法的指導思想、總體原則和主要內容，貫徹實施對外關係法，「為新征程中國特色大國外交提供堅強法治保障」。

他寫道：「要在對外工作中強化法治思維、法治意識、法治方式、法治能力。充分用好對外關係法這一法律工具，針對遏制、干涉、制裁、破壞等行徑，綜合運用立法、執法、司法等手段開展鬥爭，加強外交外事幹部隊伍法治能力建設，堅決維護國家主權、安全、發展利益。」