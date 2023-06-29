俄羅斯兵變失敗　外界關注軍方內部展開整肅行動

俄羅斯瓦格納集團變兵事件，有傳獲多個國防部分高官支持，其中包括有「末日將軍」之稱的蘇羅維金（Sergey Surovikin）。俄羅斯有傳蘇羅維金已被捕，正被調查與事件關係，外界相信俄羅斯軍方內部會出現一陣動盪。



《莫斯科時報》的俄文版和一個軍事博客，在6月28日報導了蘇洛維金被捕的消息，另一些軍事博客則指他和其他軍官正在被調查他們在兵變中可能扮演的角色。

在一個名為Rybar，在Telegram上有一定影響力的頻道指出，軍方內部正進行「整肅行動」，以清除在鎮壓兵變行動中「缺乏果斷」的軍事人員。

蘇羅維金在瓦格納集團兵變時曾發佈影片要求普里戈任停止叛亂，又要求駐烏克蘭的俄軍不要加入叛亂，但他原是普里戈任的親信。在兵變事件結束後，蘇羅維金未有公開露臉，包括在27日普京向國防部、俄國民衛隊、聯邦安全局等發表的公開講話。

相反被瓦格納集團首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin）要求撤換的國防部長紹伊古（Sergei Shoigu），則被拍攝到出席了27日的普京演講。

一些俄羅斯和西方的軍事和政治分析家認為，紹伊古是普京的老盟友，普里戈任指控其無能想把他拉下馬，但事件過後他的位置實際上可能更安全。卡内基基金會智庫（Carnegie Endowment）的俄羅斯軍事專家科夫曼（Michael Kofman）指出，普里戈任的叛亂反而確保了紹伊古的安全，儘管他被普遍認為是無能的，並且在俄羅斯武裝部隊中被廣泛厭惡。