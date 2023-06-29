克宮否認俄羅斯末日將軍撐兵變　俄媒：他挺普里戈任　已被羈押

關於美媒報道俄羅斯「末日將軍」蘇羅維金（Sergey Surovikin）疑支持兵變，俄羅斯克里姆林宮有回應這是流言。《莫斯科時報》28日引述2名與國防部關係密切的匿名消息人士稱他已被捕。



國防部尚未就蘇羅維金被捕一事發表評論。

自從俄羅斯瓦格納集團領導人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）24日發動政變以來，蘇羅維金一直未有露面。

其中一名消息人士稱，對當局來說，蘇羅維金現時狀況「不ok」。

消息人士稱「顯然，他（蘇羅維金）在兵變發生期間選擇站在普里戈任一方，而他們已經抓住他」。

當消息人士被問及蘇羅維金目前的下落時，消息人士回答稱，軍方甚至沒通過內部渠道對這一訊息發表評論。

俄羅斯立場好戰的軍事博客Vladimir Romanov在28日較早時稱，蘇羅維金已被捕。他是普里戈任停止兵變行動後的25日被捕。

Vladimir Romanov稱，蘇羅維金被關押在莫斯科列福爾托沃監獄（Lefortovo prison）。這監獄通常關押包括涉及間諜等嚴重罪行的罪犯。

美國《紐約時報》28日稱，蘇羅維金在兵變發生已知情。克宮發言人佩斯科夫（ Dmitry Peskov）28日回應這是流言。他暗示普京沒屈服於普里戈任提出關於立即改組俄羅斯軍方高層的要求。