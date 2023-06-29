法國巴黎警射殺少年觸發示威蔓延全國150人被捕　馬克龍急開會

法國巴黎警察6月27日在巴黎郊區南泰爾市（Nanterre）射殺一名17歲少年內爾（Naël，暫譯），此事觸發示威蔓延多市。內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）稱有150人被捕。



警方28日晚額外動員2000警員，惟示威在當天傍晚已蔓延多市。事件中已知24警察受傷，另有40輛車被縱火焚燒。

被射殺17歲少年少年僅被稱為內爾，他在南泰爾市6月27日因違反交通規則而被2名警員截停，他拒應要求停車受查，遭警察開槍擊斃。

據《鏡報》指內爾是阿爾及利亞裔法國人。他身上至少有一處槍傷，最終急救無效，早上9時15日宣告不治。

當地警方最初指，據警員報告，因少年開車撞向他，所以他選擇開槍，但隨着現場片段在社交網站流傳，警員所說的版本受到質疑，影片顯示有2名警員當時截停一部黃色的私家車，他們站在車輛的旁邊，其中一人正拿着槍指向車內人士，至汽車開始向前駛，警員向車內開槍。

法媒指，片段還顯示有人說出一句「你的頭部將會中彈」。汽車之後在數十米外停下。

現場影片曝光後，民眾27日深夜上街示威抗議，有人縱火，警方施放催淚彈試圖驅散群眾，拘捕至少31人。當地政府28日證實開槍警員被拘留。美媒29日引述南泰爾市檢察官稱，涉案警員仍在接受檢方查問。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在馬賽回應內爾被槍殺事件時稱這是無理的。他呼籲各方冷靜讓司法機關進行它的工作，又稱人們需保持冷靜，不能讓情況惡化。

馬克龍在當地時間28日召開緊急會議。

法國巴黎警察2023年6月27日在巴黎郊區南泰爾市（Nanterre）射殺一名17歲少年內爾（Naël，暫譯），此事觸發示威蔓延多市。內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）稱有150人被捕。圖為南泰爾市28日晚有人投擲煙花示威。（Reuters）

他的呼籲似乎沒有什麼作用。《巴黎人報》報道說：「在里爾（Lille）、亞眠（Amiens）、聖艾蒂安（Saint-Étienne）、第戎（Dijon）……斯特拉斯堡（Strasbourg）、里昂（Lyon），到處都是同樣的畫面。燃燒的汽車，煙花。」

該報稱，上塞納省（Hauts-de-Seine）的克利希拉加雷訥市（Clichy-la-Garenne，暫譯）發生爆炸，起因是建築工地被縱火。埃松省埃夫里-庫爾庫羅訥市的政府大樓起火。

報道稱，示威者在埃松省（Essone）的布呂努瓦市（Brunoy）縱火焚燒兩輛巴士，在瓦勒德馬恩省（又譯馬恩河谷省）的拉伊萊羅斯市（L'Haÿ-les-Roses）點燃垃圾。

《費加羅報》稱塞納-聖但尼省（Seine-Saint-Denis）的拉庫爾訥沃市（La Courneuve）有約20處被設置路障，一輛貨車被縱火。在該省的勒布朗-梅尼勒市，一輛公共汽車和一輛施工車被燒毀。此外，示威者還向上塞納省熱訥維耶市（Gennevilliers）的警察局投擲煙花。

據BFM電視台報道，抗議者用煙花襲擊尼斯市的警察局和警車。