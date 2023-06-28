法國17歲少年拒停車遭警開槍擊斃　民眾縱火抗議　1警員被拘

法國巴黎市郊南泰爾市（Nanterre）6月27日有一名17歲少年因拒絕應要求停車受查，遭警察開槍擊斃。現場影片曝光後，民眾27日深夜示威表達不滿，有人縱火抗議，警方施放催淚彈試圖驅散群眾。當地政府28日證實開槍警員被拘留。



法國檢察部門表示，17歲少年Nael M在6月27日早上駕車時，因違反交通規則而被兩名警員截停。

當地警方最初指，據警員報告，因少年開車撞向他，所以他選擇開槍，但隨着現場片段在社交網站流傳，警員所說的版本受到質疑，影片顯示有兩名警員當時截停一部黃色的私家車，他們站在車輛的旁邊，其中一人正拿着槍指向車內人士，至汽車開始向前駛，警員向車內開槍。

法媒指，片段還顯示有人說出一句「你的頭部將會中彈」。汽車之後在數十米外停下。

↓網絡上流傳的案發片段↓

中槍的17歲少年最終身亡，他胸口中彈。車內還有另外2名乘客，其中1人一度被拘，其後獲釋，另一人則已逃離現場。

影片在社交網站熱傳後，南泰爾市多名民眾示威表達對警察的不滿，有人對垃圾桶、汽車縱火，也有音樂學校起火，警方則試圖用催淚彈驅散群眾。

法國檢察部門28日證實，開槍警員因涉嫌過失殺人罪而被拘留。